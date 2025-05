Martirio se abraza al tango advirtiendo: "A mí la copla se me nota siempre"

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 14 may (EFE).- Detrás de sus gafas oscuras y de su abanico y debajo de su peineta, Martirio ha paseado la copla por los caminos del flamenco y del jazz y ahora, en un momento de su carrera que, casi 42 años después, califica de "maravilloso", decide abrazarse al tango en 'Al sur del tango' asegurando a EFE: "A mí la copla se me nota siempre".

"'Al sur del Tango' es un viaje transoceánico, de unión de las dos culturas, escogiendo los tangos que puedo suscribir y que me gustan, porque llevo mucho tiempo enamorada de ese género y con ganas de hacer este trabajo; desde Gardel hasta Piazzola llevamos los tangos al sur, al tres por cuatro, y hacemos coplas atangadas y tangos acoplados", ha asegurado la artista.

Con esas palabras ha explicado Martirio -Maribel Quiñones Gutiérrez (Huelva, 1954)- la gira que emprenderá este viernes en Sevilla, con la que recorrerá España y que quiere llevar a Suramérica con la novedad de cantar por primera vez con un violín (Olvido Lanza) y con un bandoneón (Marcelo Mercadante), y con el piano de Jesús Lavilla, con el que llevaba nueve años sin tocar. A los tres los ha definido como "una pirámide de excelencia musical".

"En el tango hay amor, desamor, ausencias, nostalgia y tantas cosas poéticas que siempre he dicho que el marido de la copla es el tango; y cuando muchas veces llevamos letras de la copla al ritmo del tango entran con absoluta contemporaneidad; es como si las dos orillas se unieran. Yo de pequeña escuchaba tango en la radio y allí la gente también escuchaba coplas e iban las grandes folclóricas de gira", ha dicho.

Igualmente ha explicado que su nuevo espectáculo "fundamentalmente es de tangos pero metemos también coplas que entran con mucha naturalidad y que se enriquecen; la copla casa con el tango y es tan grande que entra en muchos estilos distintos".

Sobre qué es más tremendo, el tango o la copla, ha respondido que "depende del intérprete, de como el intérprete se desgarre; también hay coplas y tangos muy tranquilos, pero siempre con un fondo fuerte, que traspasa".

Goyeneche es para Martirio el tanguista preferido porque dice de él que "es como un Paco Toronjo del fandango, como una Chavela; es uno de esos cantantes que salen de las tripas, que modifican al público, que se entregan de verdad y que escogen unas letras que están llenas de pensamiento profundo y de lirismo, nunca una cosa banal".

"En un momento como este, en un mundo tan convulso, hay que profundizar en el pensamiento y también en la copla, en la canción y en todas las expresiones artísticas; hay que hacer pensar a la gente y concienciarla, y la música es un gran arma de futuro", ha añadido la cantante.

Martirio ha confesado estar en "un momento muy feliz" porque siente que el público le ha permitido cambiar de género y ha seguido las propuestas que le ha ido haciendo, a través de los discos y de los años, con mucha fidelidad. "Tengo un público muy heterogéneo pero siempre es un público abierto, que le gusta emocionarse, conectar con lo que estoy cantando".

"Para mí, cantar bien no es cantar formalmente bien; cantar es conectarte con el público de manera que tanto al público como a mí nos pasen cosas por dentro, que se vayan para casa con los ojitos brillantes y que hayan conectado consigo mismos mientras que me oían; ese es mi gran esfuerzo cuando canto".

También ha confesado que aunque la gente le siga demostrando cariño sigue "teniendo vértigo, ese miedo precioso que hay antes de cualquier tipo de proyecto porque procuro tener una capacidad grande de riesgo y voy caminando por lugares donde no hay huella, con las ganas de ofrecer algo nuevo pero que tenga poesía, lirísmo y calidad musical, que sea popular pero que profundice".

"Ahora veo los frutos de tanto trabajo, ha sido un trabajo muy arduo porque nunca he querido ser comercial; no me he quedado nunca anclada en lo que ha funcionado, por eso no saben donde colocarme en las tiendas de discos, o en qué género, y ese ir cambiando ha sido muy hermoso mientras el público seguía conmigo".

¿Y en qué lugar de la tienda de discos se colocaría ella misma? "En un espacio que dijera 'Música en libertad', porque eso es lo que más he disfrutado, que mi carrera empezó y ha seguido siempre con toda la libertad; ese es mi gran logro, poder decir y cantar siempre lo que quiero". EFE

