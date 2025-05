IU y Más País descartan romper la alianza Por Andalucía aunque Podemos la abandone

Sevilla, 14 may (EFE).- Las portavoces del grupo Por Andalucía en el Parlamento, Inma Nieto (IU) y Esperanza Gómez (Más País), han descartado este miércoles que se vaya a romper la alianza que forman junto a Podemos de cara a las listas de las próximas elecciones, aunque la formación morada concurra en solitario.

Ambas se han pronunciado así en rueda de prensa después de que desde la dirección estatal de Podemos se hayan inclinado por ir en solitario a las elecciones andaluzas, al considerar "bastante complejo" construir una candidatura con formaciones que forman parte del Gobierno central, como Sumar e IU.

"En Andalucía trabajamos entre andaluces y vamos funcionando bien y esperamos que así siga siendo", ha sentenciado Nieto, que ha asegurado que el grupo está "volcado en trabajar y en fiscalizar las políticas de destrozo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ha insistido en que desde Por Andalucía no glosan valoraciones de líderes "y menos estatales" porque se dedican a estar "en lo que a la gente le interesa" y plantear "alternativas solventes que resuelvan problemas" frente al Gobierno del PP.

Por su parte, Gómez ha añadido que el grupo trabaja "con normalidad" y que no están pensando en la celebración de unas primarias porque se espera llegar a un acuerdo sobre programas y listas, ya que "son muchos los temas que componen una coalición".

"Tenemos una experiencia larga que el tiempo ha asentado", ha asegurado Gómez, que ha destacado el "buen funcionamiento" del grupo y ha añadido que no ve "ninguna razón para que no continúe así y no cristalice en un nuevo acuerdo".

Además ambas han detallado que no han hablado estos días sobre este asunto con ninguno de sus compañeros de grupo pertenecientes a Podemos "ni en vivo ni por WhatsApp".

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, había dicho este lunes en una rueda de prensa en Madrid que el objetivo de su formación es "organizar a las fuerzas que se oponen al Gobierno de la guerra" y a partir de ahí, ha recalcado, "las alianzas caerán por su propio peso". EFE