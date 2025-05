Borja Jiménez: "No creo que dé con 39 puntos para lograr la salvación"

Madrid, 13 may (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que será necesario hacer más de 39 puntos a final de temporada para lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español y que el objetivo de su equipo, que ahora tiene 34, es sumar los nueve que aún quedan en juego.

"No creo que dé con 39. Hay calendarios por ahí que pueden ser beneficiosos y en las últimas jornadas ya sabemos que, en función de lo que puedas tener enfrente y de lo que se juega, haya resultados que en la jornada diez no se darían. No creo que con 39 puntos vaya a valer y nuestro objetivo es conseguir los nueve que quedan", dijo en rueda de prensa.

Los tres primeros espera que lleguen en la visita al Villarreal: "Es un equipo que hace las cosas bien, que en casa es uno de los mejores equipos, que tiene jugadores de mucho talento de la zona de tres cuartos hacia adelante. Estamos en un momento en el que las victorias son necesarias y hay que ir hacia adelante sin pensar que hay nada atrás. Creo que si ganamos daremos un paso casi definitivo hacia la salvación".

Jiménez confirmó que "puede haber algún cambio por tema físico", si bien no parece que ese vaya a ser la salida de Yan Diomande pues "no hay motivo para cambiarle" a pesar de la vuelta del lateral izquierdo Javi Hernández. "Bajas a priori por lesión no hay ninguna. Hay golpes y fatiga, mañana habrá algún cambio en el once derivado de esa fatiga", añadió.

Por otro lado, opinó que el mensaje que hay que darle a la afición es que "el equipo nunca ha dejado de creer y, aparte de creer, ha querido", algo que "demostró el otro día haciendo uno de los mejores partidos del año en el día clave".

"Los chicos tienen mucha fe, creen mucho, están muy implicados y lo demuestran todos los días. De los seis últimos partidos hemos perdido solo uno, ante el Barcelona y sin merecerlo. Está muy vivo, tiene muchísimas ganas y lo demuestra cada día. Con nuestras limitaciones y virtudes, pero siempre somos competitivos", concluyó. EFE