Taylor dice que firmar por el Virtus Bolonia es "la oportunidad que todo jugador sueña"

A Coruña, 12 may (EFE).- El base estadounidense Brandon Taylor señaló esta noche que firmar por el Virtus Bolonia es “una oportunidad” que no podía dejar escapar, por eso no dudó en aceptar la oferta del conjunto dirigido por Dusko Ivanovic, con el que disputará el playoff por el título de la Serie A italiana.

“Esta oportunidad es algo por lo que he estado trabajando toda mi carrera. Es el tipo de oportunidad que todo jugador sueña, y estoy increíblemente agradecido y orgulloso de dar este paso”, comentó el ya exjugador del Básquet Coruña, que se desvinculó del club gallego tras consumarse su descenso a Primera FEB.

En su carta de despedida, Taylor confesó que “no es fácil” dejar A Coruña porque lo que construyeron en el vestuario fue “realmente especial”, por eso recalcó que la ciudad “siempre” ocupará “un lugar especial” en su corazón.

“Me voy con recuerdos increíbles, amistades para toda la vida y una inmensa gratitud. No importa dónde me lleve la vida porque siempre llevaré esta ciudad y este club con orgullo”, declaró el estadounidense, que recomienda a todos los jugadores vivir la experiencia de jugar en el equipo naranja.

El base llegó el pasado verano al Básquet Coruña procedente del Baxi Manresa. Pieza clave en el sistema de juego del técnico Diego Epifanio, Taylor cierra su etapa en el equipo naranja con una media 13.3 puntos, 2 rebotes y 6.8 asistencias en los 31 partidos que ha disputado en la liga Endesa.

“Al cuerpo técnico, gracias por empujarme, guiarme y ayudarme a ser mejor cada día. Vuestra confianza y liderazgo me han permitido jugar con confianza y corazón. Y a la directiva, gracias por confiar en mí, por vuestra profesionalidad y por darme la oportunidad de crecer como jugador y como personal”, subrayó.

En este sentido, el nuevo jugador del Virtus apuntó que siempre se sintió “apoyado y respetado”, y eso marcó “la diferencia” respecto a lo vivido en sus anteriores clubes.EFE

dmg/jl