Fermín Aldeguer asegura que no esperaba el tercer peldaño del podio

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) ha asegurado, tras su tercera posición en el Gran Premio de Francia de MotoGP que "es mejor el de hoy que el de la sprint".

"Pero también es verdad que no me lo esperaba tanto como podría ser el de ayer, que era en condiciones en las que habíamos rodado y en las que me encontraba fuerte".

"Estoy muy contento por la gestión de las situaciones, por la gestión de mis nervios y por todo lo que pasa durante las carreras ya que hoy no era fácil, sólo tenía que tirar de la experiencia del resto, y me la he jugado en todo momento con los neumáticos 'slicks' cuando estaba lloviendo, porque sabía que no tenía nada que perder", reconoce Aldeguer.

"Y he estado ahí delante. He liderado, un poco, aunque no me ha durado mucho. Ha sido complicado, porque antes de entrar yo ya estaba delante, Alex se ha ido largo y Marc estaba completando la 'long lap', así que me he puesto primero y no sabía qué hacer y me he dicho, 'voy a seguir', pero no lo veía claro, estaba pendiente de las televisiones, de tratar de entender qué hacían ellos... y cuando he visto que han entrado he dicho. 'joder, la he cagado...', pero que todo lo malo sea eso", comenta sincero.

Fermín Aldeguer afirma haber aprendido que "en MotoGP las carreras en agua son muy largas, y pueden pasar muchas cosas, por lo que hay que mantener la calma, ir cogiendo el ritmo poco a poco, como he hecho, y al final dar el máximo".

"Es verdad que tengo una ayuda muy grande por la moto, pero también la llevaba en las dos primeras carreras y hemos puesto nosotros mucho de nuestra parte para llegar a estar a este nivel, también con el equipo, porque poco a poco nos vamos conociendo, y esas pruebas que hacemos son cada vez más claras", reconoce pletórico Fermín Aldeguer. EFE