Gilsanz, sobre la suplencia de Pablo Martínez: "Nadie del club me dijo nada"

A Coruña, 9 may (EFE).- Óscar Gilsanz, entrenador del Dépor, aseguró este viernes que la suplencia del central Pablo Martínez ante el Albacete fue únicamente por razones deportivas porque “nadie del club” le ha dado orden para sentar al futbolista francés, que renovará su contrato de manera automática si juega un número de partidos.

“Pablo sabe que la decisión del otro día fue puramente futbolística. Nadie del club nunca me dijo nada. Jamás quiero conocer ningún tipo de cláusula de los jugadores. Pero no ahora, sino también cuando entrenaba al Racing Villalbés o al Betanzos. A veces se ponen objetivos por goles y nunca he querido saber esas cláusulas porque entonces mis decisiones pueden ser susceptibles de duda en ese aspecto”, explicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Sporting.

El técnico deportivista, que también termina contra el próximo 30 de junio y aún no ha renovado, desveló que antes del encuentro disputado el pasado domingo en Riazor le trasladó al central su decisión.

“Hablé antes del partido para comunicárselo, y esta semana también hablé con él para transmitirle mi idea sobre el tema de las cláusulas. No quiero saber el número de partidos que le quedan porque es algo que le pido siempre por delante a los clubs. Ni lo sé de él ni lo sabía de José Ángel cuando se anunció su renovación ni sabía la de Cristian el otro día”, señaló.

En lo que va de LaLiga Hypermotion, Pablo Martínez, uno de los artífices del regreso del Deportivo al fútbol profesional la pasada temporada, ha disputado 26 partidos, 21 de ellos como titular. En total, acumula 1.898 minutos. EFE

dmg/og