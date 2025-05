Juanlu: "Es el momento, como grupo, de estar más unido que nunca"

Sevilla, 7 may (EFE).- El lateral diestro del Sevilla Juanlu Sánchez manifestó este miércoles que, tras siete jornadas sin conocer la victoria, "es el momento, como grupo, de estar más unido que nunca", y consideró que "el partido del sábado en Vigo es una oportunidad espectacular para ganar", en alusión al encuentro frente al Celta, de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports.

"Es el partido más importante de la temporada. Afrontamos la situación partido a partido para sacarla adelante. La gente de la casa, pero también los que vienen de fuera, estamos dolidos sabiendo que este escudo merece otra cosa. Yo me he criado con un Sevilla campeón y nos duele cuando las cosas no salen", añadió el canterano en una rueda de prensa tras el entrenamiento efectuado en la ciudad deportiva.

El internacional sub-21 afirmó que "ansiedad no hay" en el plantel porque "llevar este escudo conlleva responsabilidad" y la "obligación como futbolistas profesionales es sacar el coraje para darle la vuelta a esta situación. Nadie quiere estar así pero lo que toca es apretar".

Juanlu, pese a todo, afirmó que "vestir la camiseta del Sevilla" es "un sueño" ya sea "ganando la 'Europa League' o estando mal clasificado", por eso se ha puesto "a disposición del míster -Joaquín Caparrós- para jugar donde diga", si bien admitió que se siente "más cómodo en la banda derecha".

Sobre el técnico utrerano, destacó que "siempre intenta ayudar a los jóvenes y eso es de agradecer. Entrenar a sus órdenes es algo muy bonito" porque "transmite su sevillismo y eso hace que cada jugador se exija lo máximo", subrayó. EFE

lhg/agr/jpd