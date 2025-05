El reparto de dividendos creció a nivel global en el primer trimestre, según Vanguard

Madrid, 6 may (EFECOM).- El volumen de distribución global de dividendos ascendió a 398.000 millones de dólares en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, con un aumento del 9,4 %, pero fue inferior respecto al incremento del 15,3 % registrado en el cuarto trimestre de 2024, según Vanguard.

El director de Investment and Product Analytics de Vanguard en Europa -una de las mayores gestoras de activos del mundo-, Viktor Nossek, destaca que el volumen mundial de distribución de dividendos a 12 meses se mantiene en 2,2 billones de dólares en el año, y que el crecimiento inferior en el primer trimestre respecto al cuarto del pasado año demuestra el peso de las incertidumbres mundiales en la confianza de los inversores.

Según Nossek, las caídas se produjeron principalmente en Asia-Pacífico y los mercados emergentes, a excepción de China; mientras que hubo recortes en los dividendos de las empresas de bienes de consumo en EE. UU., de 5.800 millones de dólares interanuales.

En el caso de China, el recorte fue de 2.300 millones de dólares.

En cualquier caso, las pérdidas se vieron compensadas en el primer trimestre de este año por el reparto de dividendos de valores financieros norteamericanos y del sector informático.

China evitó el estancamiento del reparto mundial en el primer trimestre con un inusual récord de dividendos a cuenta. Los cuatro mayores bancos estatales, ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of Communications, repartieron 24.300 millones de dólares sólo en el primer trimestre, casi la mitad del total de su distribución en 2024.

En Japón, el aumento de repartos de dividendos fue del 18 %; en Norteamérica del 4 %; y en el Reino Unido del 1 %; mientras que en Europa fue del 0 %.

Por su parte, excluida China, los mercados emergentes registraron un crecimiento casi un 7 % inferior al del año anterior, mientras que las empresas de la región del Pacífico, excluido Japón, redujeron sus repartos un 14 %.

Asimismo, Norteamérica sigue siendo el mayor pagador de dividendos, con unos 191.000 millones de dólares en el primer trimestre, seguida de los mercados emergentes, con 74.000 millones; Europa, con 51.000 millones; y China, con 38.000 millones; siendo el sector financiero el que continúa liderando el reparto de dividendos, con 101.000 millones de dólares.

Al sector financiero le sigue el energético, con 56.000 millones; el sanitario, con 46.000 millones; el tecnológico, con 39.000 millones; y el de bienes de consumo básico, con 32.000 millones.

En cuanto a las perspectivas para lo que queda de año, Vanguard estima que en China se espera que los principales bancos de este país distribuyan dividendos semestrales en el tercer trimestre, mientras que en Europa podría ser difícil lograr distribuciones récord debido especialmente a las crecientes tensiones comerciales, a pesar de que el segundo trimestre es la fase de dividendos más importante en esta región. EFECOM