El TSJC ordena a una escuela del Garraf (Barcelona) impartir asignaturas "principales" en castellano

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a un centro escolar de la comarca del Garraf (Barcelona) impartir en castellano asignaturas "principales", más allá de la correspondiente al aprendizaje de la lengua.

El tribunal, a cuyo auto ha tenido acceso Europa Press, ha admitido las cautelares solicitadas por un padre, que solicita que, mientras sus 2 hijos permanezcan escolarizados en el sistema educativo catalán reciban en castellano, además de la asignatura de lengua, una o unas materias que por su importancia y su carga lectiva "puedan ser consideradas como principales".

El auto solicita a la dirección que en un mes se impartan estas asignaturas en castellano en ambos grupos, y que el centro preserve la identidad y la intimidad tanto de los demandantes como de sus hijos.

El padre acudió a un juzgado de lo contencioso y alegó que la educación de sus dos hijos se estaba desarrollando en un modelo de inmersión "exclusivamente en catalán" y sin que existiera una presencia mínima garantizada del castellano como lengua vehicular.

La Generalitat ha alegado que en educación infantil no hay materias ni asignaturas, sino que la educación gira en torno a competencias y ejes, y que no se distingue entre "áreas principales y no principales".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado en un apunte en la red X recogido por Europa Press que es el "primer fallo de este tipo" que deberá aplicar el Govern del PSC.