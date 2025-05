La Sandberg PalmaVela amarra con máxima emoción hasta el final

Palma, 4 may (EFE).- La bahía de Palma ha despedido a lo grande a los más de 100 barcos que se han dado cita en estos cuatro días de regatas tras una jornada que ha vivido cuatro cambios de liderato, mientras que siete han confirmado a los primeros como vencedores finales.

Las múltiples olas y unas condiciones de viento que han ido de menos a más han marcado un domingo donde las rachas llegaron a ser de 23 nudos y provocaron la rotura de dos mástiles.

Los campeones de la 21ª Sandberg PalmaVela son: Tilakkhana II (Maxi), Vudu (ORC 0), Ran (ORC 1), Katara (ORC 2), Meerblick (ORC 3), Just the Job (ORC 4-5), Smerit (ORC A2 0-3), Kyo VI (ORC A2 4-5), Kanguru (ORC Sportboat), Little Thila (Espíritu de Tradición) y Momo (6 Metros).

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; la segunda teniente de alcalde de Palma, Lourdes Roca; el CEO y co-fundador de Sandberg Estates, Michael Schwalbach; y el presidente del RCNP, Rafael Gil; estuvieron presentes durante la entrega de trofeos que tuvo lugar en el Real Club Náutico de Palma. EFE

