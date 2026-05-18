Entre 10 y 20 españoles retenidos en la nueva flotilla a Gaza interceptada por Israel

Madrid, 18 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que unos 45 españoles viajan a bordo de la flotilla con destino a Gaza interceptada este lunes por Israel en aguas cerca de Chipre y entre diez y veinte habrían sido retenidos por las autoridades israelíes.

Además, el ministro ha asegurado que esta mañana ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para trasladarle "una protesta formal y enérgica" por esta nueva operación, que supone "una nueva violación del derecho internacional".

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Albares ha dado cuenta de estos detalles en una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, tras reunirse con él en el ministerio, y ha explicado que esta flotilla estaría integrada por 54 embarcaciones, con unos 500 tripulantes, de los que unos 45 serían españoles, aunque no está "totalmente verificado".

El ministro ha señalado que no sabe cómo van a actuar ahora las autoridades israelíes con estos nuevos detenidos pero sí ha dejado claro que "están violando el derecho internacional".

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Sean desembarcados en Chipre o llevados a Israel, es una actuación "inaceptable y una detención ilegal", ha insistido el titular de Exteriores, que ha dicho estar en contacto con otros países que tienen nacionales en la flotilla "para trabajar conjuntamente".

Esta nueva interceptación de una flotilla para romper el bloqueo a Gaza se produce quince días después de la anterior, cerca de las costas griegas, en la que un ciudadano hispano palestino, Saïf Abukeshek, fue detenido junto al brasileño Thiago Ávila, acusados de colaborar con Hamás.

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Ambos fueron encarcelados en una prisión israelí durante diez días y luego fueron puestos en libertad. EFE