Se investiga la muerte de una mujer en Navarra como un posible caso de violencia machista

Pamplona, 18 may (EFE).- Efectivos policiales investigan la muerte de una mujer en la localidad navarra de Arguedas como un posible caso de violencia machista, según han informado a EFE fuentes de la investigación. EFE

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