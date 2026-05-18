Detenido en Alicante el líder de un clan vinculado a la Camorra buscado por la Europol

Alicante, 18 may (EFE).- El líder del clan Licciardi, Pietro Izzo, una banda cercana a la Camorra napolitana, ha sido detenido en Alicante para su extradición a Italia en el marco de una orden de detención europea por los presuntos delitos de chantaje y extorsión.

La Policía Nacional ha informado a través de su cuenta oficial en la red social X de la detención del líder del clan Licciardi, en colaboración con Europol, el pasado viernes en Alicante.

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Fuentes cercanas al caso han informado a EFE de que los agentes de la Unidad del Crimen Organizado que vigilaban a Izzo aprovecharon que fue a ver a un hijo suyo para detenerlo, aunque para ello tuvieron que perseguirlo hasta una zona cercana al Castillo de Santa Bárbara, en el Parque de la Ereta, donde fue capturado pese a resistirse.

En el momento de la detención portaba 2.000 euros en efectivo, añaden las fuentes.

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A Izzo se le relaciona con el chantaje y extorsión a varios constructores a los que pedía dinero si no querían sufrir represalias, hechos por los que pesaba sobre él una orden europea de detención para su extradición a Italia.

Las autoridades italianas piden para el detenido una pena máxima de 20 años de prisión por los presuntos delitos de chantaje y extorsión. EFE

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