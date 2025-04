Las aerolíneas alertaron de problemas eléctricos a Heathrow días antes del incendio

Londres, 2 abr (EFECOM).- Las aerolíneas que operan en el aeropuerto londinense de Heathrow trasladaron a la dirección del nodo aéreo sus preocupaciones sobre la "resiliencia" del suministro eléctrico días antes del incendio que provocó su cierre el pasado 21 de marzo.

El director ejecutivo del Comité de Operadores Aéreos de Heathrow, Nigel Wicking, aseguró esta mañana durante una comparecencia ante el comité de Transporte de la Cámara de los Comunes (baja) que habló con el aeropuerto el 15 de marzo y nuevamente el 19 de marzo.

"Fue a raíz de un par de incidentes, desafortunadamente, robos de cables en los alrededores de parte del suministro eléctrico que, en una de las ocasiones, apagaron las luces de la pista de aterrizaje durante cierto tiempo", especificó Wicking.

El director del Comité de Operadores Aéreos de Heathrow comentó que estos hechos aumentaron su preocupación y, por ello, quiso entender cuál era la "resiliencia total" del aeropuerto.

Desde la dirección de Heathrow aseveraron que estos incidentes previos "no tienen relación" con el incendio sucedido en la subestación eléctrica de North Hyde y calificaron de "irresponsables" las declaraciones de Wicking por intentar establecer una comparación entre ambas.

El portavoz de las aerolíneas de Heathrow también expresó que la Terminal 5 del aeropuerto londinense podría haber abierto "a media mañana" del 21 de marzo y no pasadas las 18:00 GMT.

El cierre de Heathrow, el aeropuerto más concurrido de Europa, durante cerca de 20 horas provocó la cancelación de más de 1.300 vuelos y afectó a alrededor de 270.000 pasajeros.

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, defendió que haber mantenido abierto el aeropuerto londinense durante el apagón del mes pasado provocado por un incendio hubiera sido "un escenario desastroso" y hubiera supuesto un riesgo de seguridad.

"Quedó bastante claro que no podíamos operar el aeropuerto de forma segura desde el principio, y por eso lo cerramos. De no haberlo hecho, habríamos tenido a miles de pasajeros varados en el aeropuerto con alto riesgo de sufrir lesiones, congestionadas las carreteras alrededor del aeropuerto, porque no olvidemos que 65.000 viviendas se quedaron sin electricidad", señaló el directivo ante el comité parlamentario.

La policía británica inició una investigación para establecer las causas del incendio en la subestación eléctrica de Hayes (cerca de Heathrow), pero hasta el momento no hay razones para pensar que fuera deliberado o se tratase de un acto terrorista. EFECOM