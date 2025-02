Temas del día de EFE España del martes 25 de febrero de 2025

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno celebra su habitual reunión del Consejo de Ministros con un panorama más despejado en las complejas negociaciones con sus socios de cara a la estabilidad de la legislatura, una vez que Junts ha retirado su petición para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza y ha pactado con ERC la quita de la deuda de Cataluña.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - En vísperas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas, el Ejecutivo pone sobre la mesa una propuesta para condonar más de 83.000 millones de euros a todas las autonomías, oferta que rechazarán las gobernadas por el PP, al vincular la quita con un "pago" a los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez siga gobernando.

CASO KOLDO

Madrid - La investigación sobre el caso Koldo continúa en el Tribunal Supremo con las declaraciones de varios testigos, como un ex alto cargo del Ministerio de Transportes investigado en la Audiencia Nacional y otros dos imputados en dicho órgano judicial por un fraude millonario en hidrocarburos, entre ellos una empresaria que afirma haber entregado dinero al PSOE.

JUICIO MASCARILLAS

Madrid - Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina declaran en el juicio en el que se enfrentan, respectivamente, a 15 y 9 años de cárcel acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia en tres contratos de compraventa de material sanitario con los que se embolsaron seis millones.

LEY SUELO

Madrid - La reforma de la ley del suelo se debate este martes en el pleno del Congreso, nueve meses después de que el Gobierno la retirara por falta de apoyos, aunque igual que entonces su tramitación depende de los votos del PP, porque los partidos a la izquierda del PSOE la rechazan.

SANIDAD MEDICAMENTOS

Madrid - La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ofrecen el balance de los problemas de suministro de fármacos, como el paracetamol o inhaladores para el asma y las alergias, que se registraron durante 2024.

ADICCIONES DROGAS

Madrid - El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comparece en las Cortes para informar de los últimos datos sobre consumo de cocaína y cannabis, ambos en máximos históricos, y para dar cuenta del Informe sobre adicciones comportamentales, como al juego, las compras o el sexo, en 2024.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Níjar (Almería) - Unos sesenta inmigrantes, entre ellos seis familias con nueve niños, serán desalojados de un poblado chabolista en Níjar (Almería), un desalojo ordenado por un juzgado tras la demanda del propietario de los terrenos.

REINA SOFÍA

Madrid - El Museo Reina Sofía presenta 'Laia Estruch. Hello Everyone', una exposición que reúne la totalidad de proyectos que la artista barcelonesa ha creado desde el 2011 hasta la actualidad, y que integra, por primera vez, en una única sede, su obra performativa junto a vídeo, obra gráfica, sonora y partituras visuales.

INDUSTRIA MUSICAL

Madrid - La industria musical española da a conocer este martes los datos de ventas de 2024, tras varios años consecutivos de crecimiento.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- FEMP DESAYUNO.- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , María José García-Pelayo, participa en un desayuno informativo organizado por Executive Forum. Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana, 49).

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

09:15h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manrtiene un diálogo con empresarios del Madrid Foro Empresarial. Hotel Wellington. Calle Velázquez, 8. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros.Palacio de La Moncloa. (Texto)(Foto)(Audio)(Vídeo)(Directo)

09:30h.- Valencia.- DANA VALENCIA.- La Diputación de Valencia celebra la primera sesión de la Comisión de estudio sobre la gestión de la dana y para la recuperación de las comarcas afectadas. Sala de comisiones de la Diputación, plaza de Manises, 4. (Texto)

09:15h.- Madrid.- AYUNTAMIENTO MADRID.- El pleno ordinario de febrero en el Ayuntamiento de Madrid va a aprobar el Plan Especial para la Fórmula 1 en Ifema, que va a permitir afrontar las obras necesarias para que el circuito pueda acoger el Gran Premio de España en 2026. (Texto)

10:00h.- Palma - PARLAMENT LE SENNE- El Parlament balear celebra su primer pleno tras la apertura de juicio oral por delito de odio a su presidente, el diputado de Vox Gabriel Le Senne.

10:00h.- Madrid.- REY AUDIENCIAS.- Audiencias del rey al presidente de Airbus España, a la presidenta de la Asociación Española de la Banca y al arzobispo de Santiago de Compostela. Palacio Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- MESA CONGRESO.- Reunión de la Mesa del Congreso. Congreso.

10:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

10:45h.- Cuenca.- PARTIDOS PP.- Declaraciones a los medios del vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, antes de reunirse con el Colegio de Arquitectos. Inmediaciones del Colegio de Arquitectos. Bajada de San Martín, 5.

11:00h.- Madrid.- SENADO EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado debate y vota dos mociones sobre los acuerdos de paz en la guerra de Ucrania, otra sobre los derechos humanos en Irán y otra sobre la llegada de migrantes a España. Sala Enrique Casas Vila del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debate y vota proposiciones no de ley de los distintos grupos parlamentarios sobre rechazo a los ataques turcos contra el pueblo kurdo del norte y el este de Siria (ERC), el espacio aéreo del Sahara occidental (Eh-Bildu), la limpieza étnica en Gaza (Sumar) y para su reconstrucción (PSOE) o para reafirmar el compromiso de la UE con Ucrania (PP). Congreso (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con representantes de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) sobre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA), en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PORTAVOCES CONGRESO.- Junta de Portavoces del Congreso. Congreso de los Diputados

12:45.- Barcelona.- GOBIERNO CATALUÑA.- La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, informa en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados en la reunión semanal del ejecutivo de Salvador Illa, tras el pacto entre la Generalitat y el Gobierno central para la condonación de 17.104 millones de deuda de Cataluña con el FLA.(Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- CUERPO DIPLOMÁTICO.- La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se reúne con los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado cuando aún persisten las críticas de algunos embajadores por la política de nombramientos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. (Texto)

13:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- La Comisión Mixta para la Unión Europea debate sobre diversas normativas y reglamentos del Parlamento Europeo, principalmente el relativo al refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y contra las prácticas desleales en el sector agrícola. Congreso (Texto)

15:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El Congreso debate una moción del PP acerca de cómo afecta al Ministerio de Política Territorial "las ramificaciones territoriales de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del Presidente del Gobierno". Congreso de los Diputados. (Texto)

15:00h.- Madrid.- ESPAÑA SÁHARA.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración española. Congreso de los Diputados (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones de la oposición a los ministros del Gobierno. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

19:00h.- Madrid.- ICEX BECAS.- El rey interviene en el 50 aniversario del programa de becas de Icex España. Asiste el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de enero de 2025. (Texto)(Infografía)

09:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica la nómina de las pensiones relativa a este mes.

10:00h.- Madrid.- CENTROS COMERCIALES.- La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) hace balance de las principales cifras del sector de los centros comerciales en 2024. Sede de la AECC (Mauricio Legendre, 19, 1ºA) (Texto)(Infografía)

10:00h.- Madrid.- REPSOL VILLAREJO.- Última sesión del juicio por la relación entre Repsol y CaixaBank con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo. Audiencia Nacional, C/ García Gutiérrez, s/n. (Texto)

10:30h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- La Comisión de Derechos Sociales del Senado acoge, entre otras, las comparecencias del presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, para informar de sus proyectos y actuaciones.

11:00h.- Barcelona.- HOTELES BARCELONA.- El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, hace balance del año 2024, de la situación actual del sector y de la perspectivas para los próximos meses. Via Laietana 47. 1-2

12:00h.- Madrid.- SECTOR CÁRNICO - Arranca una nueva edición de la feria sectorial cárnica Meat Attraction en la que se dan cita más de 300 expositores, operadores y compradores de esta cadena de valor sustentada por más de 3.400 empresas y una cifra de negocio que rebasa los 33.000 millones. Este evento será inaugurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que atiende a los medios de comunicación en el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 12:15). Ifema Madrid

12:30h.- Madrid.- VIVIENDA MUNICIPIOS.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con la junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la sede de la FEMP, en Madrid. A su llegada, realiza una intervención ante los medios de comunicación. 16:00h.- Madrid.- LEY SUELO.- El pleno del Congreso debate la proposición de ley conjunta del PNV y el PSOE para reformar la ley del suelo. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Representantes de asociaciones judiciales participan en un debate organizado por el Colegio de Abogados de Madrid sobre la independencia judicial. C/Serrano, 9

09:30h.- Madrid.- BANDAS JUVENILES.- La Audiencia Provincial de Madrid celebra el juicio a varios miembros de la banda juvenil Trinitarios por intentar matar supuestamente con machetes a dos personas que se encontraban en territorio del grupo rival Dominican Don't Play (DDP) en 2023 en un parque de Madrid, para los que el fiscal pide de 24 a 32 años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96 (Sección 29) (Texto)

10:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga el caso Koldo en el Tribunal Supremo toma declaración como testigos al ex alto cargo del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez; a la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado dinero en efectivo al PSOE, a su hija, y al empresario Claudio Rivas, presunto cabecilla junto a Víctor de Aldama de una trama dedicada al fraude de hidrocarburos. Tribunal Supremo. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El exconsejero murciano de Empresa Juan Carlos Ruiz comparece como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la rama murciana del Caso Púnica. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO MASCARILLAS.- Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina declaran en el juicio por estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. Audiencia Provincial. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- NARCOTRÁFICO BLANQUEO.- La Audiencia Nacional reanuda con los informes finales de las defensas el juicio a los más de 40 acusados en el juicio de la operación Mito, entre los que se encuentran el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, y Gonzalo Boye, abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El pleno del Tribunal Constitucional estudia, entre otros asuntos, si admite a trámite el recurso del presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. Tribunal Constitucional. C/Domenico Scarlatti, 6. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- Ponencia de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación Cuántica, para la elaboración de un informe de riesgos y recomendaciones de mejora. Senado

10:00h.- Madrid.- JUICIO MASCARILLAS.- La Audiencia Provincial de Madrid prosigue el juicio a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina declaran en el juicio por estafa con material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia. Audiencia Provincial. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio con jurado a un hombre acusado de dejar morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple y completamente dependiente de él, a la que no auxilió tras una caída hasta que murió tres días después y para quien la Fiscalía pide 12 años y medio de cárcel. C/ Santiago de Compostela, 96

11:00h.- Madrid.- ATENTADOS CATALUÑA.- Francisco Javier Martínez, padre de un niño de 3 años que murió en el atentado yihadista de 2017 en Cataluña comparece en la comisión de investigación del Congreso, donde también participa la presidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), Sara Bosch. Congreso. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, preside la toma de posesión de 21 nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

12:00h.- Paracuellos del Jarama (Madrid).- DEFENSA CONDECORACIONES.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside el acto de imposición de condecoraciones al personal de la Brigada 'Almogávares VI' de paracaidistas (BRIPAC), en la Base Príncipe.

12:00h.- Barcelona.- MOSSOS D'ESQUADRA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, visitan la comisaría de los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet de Llobregat, Teide, 99. (Texto)

15:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CONGRESO.- El Pleno del Congreso debate la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la diputada de Podemos Ione Belarra, relativa a la regularización de personas migrantes. Congreso de los Diputados. Cra de S.Jerónimo s/n

18:00h.- Madrid.- DEFENSA INDUSTRIA.- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, participa en la presentación de un anuario sobre la industria de Defensa en España Hotel InterContinental. Paseo de la Castellana, 49 (Texto)

SOCIEDAD

09:40h.- Níjar (Almería).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Desalojo de un poblado chabolista en Níjar (Almería) (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) ofrecen el balance de los problemas de suministro de fármacos que se registraron durante 2024. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN MAPFRE.- Encuentro informativo con el presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas, para explicar los hitos de los últimos 50 años de esta institución y avanzar sus principales proyectos. Paseo de Recoletos, 23. (Texto)

10:00h.- Madrid.- COMISIÓN IGUALDAD.- La Comisión de Igualdad del Congreso debate y vota varias proposiciones no de ley relativas a la mutilación genital, la violencia vicaria, el apoyo a las unidades de igualdad en las universidades o para facilitar la autonomía económica y la inserción laboral de las mujeres víctimas de la violencia machista, entre otras. Congreso de los Diputados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- Comparecencia del presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y sus Sociedades en la comisión mixta del Senado para responder a preguntas de los parlamentarios. Senado. (Texto)

10:30h.- Madrid.- CONCILIACIÓN CUIDADOS.- El Club de Malas Madres presenta la 'Red yo cuido', una aplicación para conectar madres y compartir cuidados. Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

10:30h.- Madrid.- ADICCIONES DROGAS.- El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas comparece en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones para informar de los últimos datos sobre consumo de cocaína y cannabis, para dar cuenta del Informe sobre Adicciones Comportamentales 2024 y de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024. Congreso de los Diputados. (Texto)

10:30h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- La Comisión de Derechos Sociales del Senado acoge las comparecencias del presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, para informar de sus proyectos y actuaciones, así como las comparecencias del secretario Técnico de la Fundación FOESSA y de la Coordinadora de Incidencia Política de Cáritas. Senado. Sala Europa

11:00h.- Barcelona -CIENCIA UNIVERSO.- El CosmoCaixa acoge una exposición sobre la posibilidad de vida fuera del planeta Tierra y el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos. Calle Isaac Newton 26. (Texto)

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- La Conferencia Episcopal Española comienza la reunión de su 269 Comisión Permanente. C/ Añastro, 1. (Mudo para gráficos).(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Almaraz (Cáceres).- NUCLEAR ALMARAZ.- Visita de las presidentas de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Central Nuclear de Almaraz después de firmar este lunes en Mérida una declaración institucional para reclamar al Gobierno de España el mantenimiento del parque nuclear. CNA (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- SALUD SEXUAL.- La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y representantes del Ministerio de Sanidad presentan los puntos clave de las nuevas guías de consenso para el cribado de ITS. Asociación de la Prensa de Madrid, Claudio Coello, 98 (Texto)

12:30h.- Madrid.- POLÍTICA SOCIAL.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia, Conchita Ruiz. Ministerio de Derechos Sociales. Paseo del Prado, 18

16:30h.- Mira (Cuenca).- DANA RECONSTRUCCIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita la zona afectada por la dana de octubre y mantiene un encuentro con los vecinos. Sede de Cruz Roja (Carretera de Valencia s/n). (Texto)(Foto)(Vídeo)

18:30h.- Madrid.- SANIDAD PREMIOS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste al acto de entregada de la octava edición de los 'Premios Sanitarias', en el Palacio de Neptuno.

19:00h.- Pamplona.- CINE CIENCIA.- La astronauta Sara García Alonso recibe el premio 'Pasión por la Ciencia' en el festival internacional de cine sobre ciencia. Teatro del Museo Universidad de Navarra.

CULTURA Y TENDENCIAS

08:30h.- Madrid.- CULTURA UNESCO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside la reunión de la Comisión Interministerial para la preparación y organización de la 'Conferencia Mundial de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de la UNESCO' (MONDIACULT), en el Complejo de la Moncloa. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

10:00h.- Valencia.- DANA MÚSICA.- Patrimonio Nacional y el Teatro Real entregan a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana los beneficios del concierto solidario Los Stradivarius de Patrimonio Nacional por la DANA, celebrado en el Teatro Real el pasado 20 de enero. Alquería Julià-Casa de la Música, c/ de la Democracia, barrio de L'Olivereta.

10:15h.- Palma.- SAVALL UIB.- El músico Jordi Savall planta un naranjo y atiende a los medios de comunicación antes de su investidura como doctor 'honoris causa' de la UIB. UIB. Jardines de Son Lledó

11:00h.- Madrid.- REINA SOFÍA.- El director del Reina Sofía, Manuel Segade, presenta 'Hello Everyone', una exposición de Laia Estruch que integra su obra performativa junto a la obra gráfica y sonora que forman parte de la misma . ​​​​​​ Museo Reina Sofía. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- CIENCIA UNIVERSO.- Una exposición sobre la posibilidad de vida fuera del planeta Tierra y el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos. Calle Isaac Newton 26. (Texto)

11:30h.- Gijón.- CULTURA MUSICAL.- El productor Emilio Aragón presenta el musical Godspell, que se podrá ver en el Teatro Jovellanos de Gijón del 27 al 30 de marzo, y su primer libro infantil 'Telmo Lobo, el misterio del capitán'. Salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón.

11:30h.- Pamplona.- CINE DOCUMENTAL.- Rueda de prensa del Festival Punto de Vista con Declan Clarke (director de If I Fall Don´t Pick Me Up), Emilio Hupe (director de El viento que golpea mi ventana), Maddi Barber y Marina Lameiro (directoras de Cambium) y Ana Comes (directora de Imágenes para Nina y el árbol). Baluarte

12:00h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- Presentación de los contenidos del 28 Festival de Cine de Málaga, que se celebra del 14 al 23 de marzo. Teatro Echegaray. (Texto)(Foto)(Vídeo)

13:30h.- Barcelona.- SERRAT LOLITA.- Joan Manuel Serrat es el invitado de honor de la fiesta de Santa Eulàlia 2025 del Gremi de Restauració de Barcelona, en un acto en el que será presentado por Lolita Flores Sala La Paloma (C/ Tigre, 27) (Texto) (Foto)

14:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, presenta los detalles de la gala de elección de la Reina del Carnaval de la ciudad. Recinto ferial. EFE

