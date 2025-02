Covite denuncia la concesión del tercer grado a dos etarras "no arrepentidos"

San Sebastián, 20 feb (EFE).- El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha criticado la concesión del tercer grado a los presos de ETA Jon Zubiaurre Agirre y Javier Zabalo Beitia que, según ha señalado, "siguen vinculados a la izquierda abertzale y, por tanto, no están arrepentidos".

La Consejería vasca de Justicia y Derechos Humanos ha concedido el tercer grado a estos dos reclusos y a Iván Apaolaza Sancho, ha explicado Covite en un comunicado, en el que precisa que éste último "está desvinculado de la izquierda abertzale desde finales de 2019" y ha dado "ciertas muestras de arrepentimiento de sus crímenes" por lo que "sí le haría merecedor" de ese beneficio penitenciario.

Apaolaza Sancho no aparece en las listas oficiales de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat desde enero de 2020, lo cual es un "indicativo importante de su desvinculación de las estructuras de control de los presos de ETA de la izquierda abertzale", señala Covite.

La presidenta del colectivo de víctimas, Consuelo Ordóñez, ha afirmado que la izquierda abertzale "prohíbe expresamente" a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin estos requisitos "no deberían progresar en grado, ya que así lo establece la ley".

Zubiaurre Aguirre y Zabalo Beitia siguen en los listados actualizados de Etxerat como "presos políticos", recuerda.

"Si están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no están arrepentidos de sus crímenes", ha remarcado Ordóñez.

La concesión de "terceros grados fraudulentos" supone un "ataque frontal al derecho de las víctimas a la justicia", ha señalado Ordóñez, que ha considerado que "se está siguiendo a rajatabla la exigencia de ETA para dejar de matar" que fue "vaciar las cárceles de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho".

Los representantes públicos, que son "quienes deberían velar" por el derecho a la justicia y el cumplimiento de la ley, "no solo no lo están haciendo, sino que están vulnerando el principio fundamental que inspira el sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas, que es conseguir la reinserción de los penados", ha dicho.

"Solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA", ha agregado.

Ordóñez ha criticado que las "supuestas pruebas" de arrepentimiento a la que se atiene el Gobierno Vasco para la concesión del tercer grado sean "unas cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los presos siguen vinculados a la izquierda abertzale que les prohíbe expresamente el arrepentimiento".

Esas cartas constituyen "una burla a ese requisito legal", ha señalado Ordóñez.

Covite ha lamentado que este "fraude" se cometa "con el beneplácito de todas las instituciones, incluso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", que "no solo no vela por los derechos" de las víctimas "sino que avala terceros grados a etarras sabiendo que no están arrepentidos", ha finalizado.EFE