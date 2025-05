Vox explica la dimisión de Gallardo porque se negó a firmar la expulsión de dos diputados críticos con Abascal

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha explicado este lunes que la dimisión del líder del partido en Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha producido porque se ha negado a expulsar a dos diputados autonómicos que habían criticado decisiones de la dirección nacional.

Fúster ha remarcado en rueda de prensa que estos dos procuradores de Castilla y León, que pedían abandonar el grupo Patriots del Parlamento Europeo y regresar a ECR y más democracia interna para elegir cargos, "estaban trabajando para socavar al partido", por lo que se decidió que fueran expulsados del grupo parlamentario de Vox en las Cortes, pero "la sorpresa" ha sido que García-Gallardo se ha negado a firmarlo y ha acabado renunciando a todos sus cargos.

Fúster, que ha recordado que "nadie es imprescindible" en los partidos, ha insistido en cargar contra esos diputados, a los que considera "dos oportunistas que por motivos personales y con argumentos absurdos y peregrinos han tratado de dañar al partido", aunque excluye a García-Gallardo de esa operación.

En su escrito de despedida, García Gallardo se ha desligado del revuelo causado por los procuradores expulsados en Castilla y León y ciñe su decisión a motivos "independientes y personales". Además, ha reconocido discrepancias con la dirección nacional y ha afirmado que ha echado en falta que la "lealtad" con el presidente, Santigo Abascal, haya sido "recíproca".

CRÍTICAS A SU FORMA DE MARCHARSE

El portavoz nacional ha criticado "la forma de marcharse" del ya exlíder de Vox en Castilla y León, al que no obstante ha llamado "don Juan" durante toda la rueda de prensa. "Su marcha y forma de marcharse pone contentos a los que quieren dañar a Vox", ha lamentado Fúster, que ha afirmado que García-Gallardo "no participa en esta operación de socavamiento, pero no la condena".

En cualquier caso, el portavoz nacional ha insistido en que "las críticas son un elemento consustancial" a los partidos políticos. "Una cosa es eso y otra trabajar para socavar al partido, hay una diferencia muy clara", ha señalado.

Por otro lado, el portavoz nacional de Vox ha deslizado que existe "una operación para frustrar" al partido, que según las encuestas está en alza, y ha incluido lo sucedido en Castilla y León en la misma. "Hay alguien que está contento en esta operación de frustrar a Vox, los partidos del bipartidismo, el PP, el PSOE, los separatistas, los proetarras y los que han matado doce veces, hay nerviosisimo", ha dicho.

Fuentes de Vox señalan que García-Gallardo no ha querido firmar la expulsión de los procuradores díscolos por las relaciones personales que mantiene con ellos. Explican que se ha negado a firmar esta misma mañana y que, con la decisión, no cabía otra opción que marcharse.

Ha comunicado su decisión a Abascal y al vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El Comité de Acción Política (CAP), que reúne a cargos de Vox los lunes para tomar decisiones y organizarse, se ha enterado por ellos. Estas fuentes rechazan que el exvicepresidente de Castilla y León pueda iniciar un acercamiento al PP.