Díaz ve innecesario aumentar el presupuesto europeo de defensa y pide un proyecto propio

Bruselas, 3 feb (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó este lunes que sea necesario aumentar el gasto europeo en defensa y abogó por una redefinición de las prioridades del presupuesto actual y, ante todo, por que la Unión Europea tenga un proyecto estratégico propio en la materia.

"Es fundamental que la Unión Europea, en materia de defensa y relaciones exteriores, tenga un proyecto propio. No lo tiene", dijo Díaz en una comparecencia ante la prensa en Bruselas, dónde participará en una conferencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo.

La ministra española defendió la necesidad de un proyecto estratégico propio para la UE y una "redefinición" de los presupuestos comunitarios que ya existen.

"No va de incrementar más el gasto en defensa, va de que tengamos un proyecto común en el seno de la UE no dependiente de la estrategia de Estados Unidos. Y la salida es esta, no es incrementar el presupuesto, sino que Europa tenga un espacio propio", insistió en la misma jornada en que los líderes de la UE se reúnen en Bruselas para abordar el impulso a su defensa y la relación con Washington.

Díaz defendió que ante las medidas comerciales adoptadas por Trump, que acaba de imponer aranceles a las importaciones de México y Canadá y ha amenazado con hacer lo propio con las europeas, "la UE debe salir a la ofensiva con un proyecto común que defienda la legalidad internacional, el comercio mundial y los intereses propios" reflejados en los informes Draghi y Letta sobre la competitividad del bloque.

"Ante una ofensiva como la de Trump, lo que me gustaría es que tengamos proyecto propio en la UE", dijo la ministra española, quien subrayó que "las guerras comerciales causan pobreza en la ciudadanía y lo que estamos viviendo es muy peligroso". EFECOM

