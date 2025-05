Castilla-La Mancha retira tutela de una recién nacida a sus padres por riesgo para la bebé

Toledo, 3 feb (EFE).- La Delegación Provincial de Bienestar Social de la Junta de Comunidades en Toledo ha retirado la custodia de una recién nacida a sus padres biológicos tras los informes de los servicios técnicos que muestran un riesgo para la bebé, que en estos momentos está en acogimiento familiar.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional han confirmado a EFE la información publicada este lunes por 'El País', en la que se indica que la Administración autonómica ha retirado la custodia de esta bebé a sus padres, quienes han denunciado el caso ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo.

Estas fuentes han aseverado que, para concluir en la retirada de la custodia, el equipo técnico interdisciplinar de la delegación provincial, formado por funcionarios técnicos, ha hecho una "evaluación exhaustiva" en la que se han detectado varios indicadores que muestran un riesgo para la bebé.

En este sentido, han subrayado que el equipo técnico ha considerado que la retirada de la custodia es la medida correcta tras una evaluación realizada de forma objetiva, conforme a la norma, y se ha tenido en cuenta que se dan los criterios o riesgos suficientes para la retirada de la custodia de la menor.

Por ello, se ha procedido a la apertura del protocolo de desamparo y a la tutela administrativa de la recién nacida, que ha pasado a acogimiento familiar, si bien hay posibilidad de que la niña pueda volver con su familia biológica en función de la evolución del caso.

Estas mismas fuentes, que han declinado ofrecer más datos del caso por tratarse de un menor, han recalcado que en situaciones de este tipo siempre se garantiza el interés superior del menor y han reiterado que si las circunstancias familiares de la familia biológica cambian, la bebé podría volver con ellos.

En cualquier caso, han señalado que en estos momentos, el asunto está en manos de la justicia y será en sede judicial donde los servicios técnicos van a aportar toda la información oportuna que se les requiera cuando sea correspondiente.

Por su parte, el abogado de los padres, Julián Sánchez Rojas, ha explicado a EFE que han presentado una denuncia por un presunto delito de prevaricación aunque, al mismo tiempo, mantienen abierta la vía civil, y ha subrayado que los técnicos de la Consejería no han contactado con él, pese a que llamó por teléfono y dejó su número, y tampoco han podido conseguir todavía el expediente administrativo "para saber si las causas que les mencionan en la resolución que les dan tienen algún fundamento".

Ha explicado que el expediente de Bienestar Social se inició el día 5 de diciembre y concluyó el día 11 (cinco días después del nacimiento de la niña) con la retirada de la tutela.

Entre los motivos para la retirada de la tutela ha citado que la madre de la recién nacida ha estado ingresada hasta los 18 años en distintos centros de acogida debido a malos tratos por parte de sus padres; la falta de habilidades marentales; la inexistencia de una red de apoyo para el cuidado de la niña; inestabilidad habitacional y económica, o asimetría por la edad (el padre tiene 30 años y la madre 19) y por la discapacidad mental de la madre.

Sánchez Rojas considera que ninguna de estas causas tiene "consistencia suficiente" para quitar la tutela a los padres y ha esgrimido que, precisamente, la red de apoyo a la niña la componen el padre, la madre, la vivienda en la que residen de alquiler desde hace año y medio o los dos trabajos que tiene el padre.

"Creo realmente que no existen motivos con una consistencia suficientemente importante para establecer que la niña está en una situación de desamparo, creo que la niña no está en situación de desamparo y que se ha quitado una bebé a una madre y un padre y se ha evitado que la amamante, como estaba haciendo. Y cada día que pasa es un día que no está con su hija", ha manifestado.

También ha dicho que los técnicos no han tomado en consideración al padre, que es la base de la denuncia porque consideran que se ha tomado la decisión sin tener en cuenta la situación del padre. EFE