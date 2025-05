Juan Eslava (escritor): "En tiempos de la antigua Roma no había redes, pero sí bulos"

Zaragoza, 1 feb (EFE).- El escritor y divulgador Juan Eslava ha reconocido que "en los tiempos de la antigua Roma no había redes sociales, pero sí bulos", y que es importante destacar el mito del Rapto de las Sabinas porque "se demostró, una vez más, la sensatez femenina".

El novelista (Jaén, 1948), quien ha presentado en Zaragoza su nuevo libro "Historia de Roma contada para escépticos", ha señalado en una entrevista con EFE que "hace falta hacer una historia divulgativa" más allá de los avances que hacen los historiadores.

Además, Eslava ha destacado que, aunque la última etapa del Imperio Romano y su Decadencia es la que nos refleja el cine y la escritura más moderna, "Roma es también la otra etapa, de cómo una ciudad que era un pueblito mísero lleno de mosquitos se hace dueña de todo el contorno Mediterráneo".

PREGUNTA: ¿Abordar la historia de Roma desde esta perspectiva la hace más accesible?

RESPUESTA: Esta forma de narrar es la que demanda el gran público, que no quiero que lo aburran con libros científicos y llenos de datos que no aportan nada. Es importante contar con libros que entretengan al mismo tiempo que instruyan. Es un tipo de libro que se va abriendo camino en España. Llevo toda la vida persiguiendo la historia de Roma, que es mi tema favorito. He viajado a los lugares más importantes del Imperio Romano y siempre me ha interesado todo lo que va saliendo de Roma. Ya he escrito otros cuatro libros sobre aspectos de esta historia, así que era el momento de hacer una gran síntesis.

P: La cultura romana influyó en la civilización occidental? ¿Cuál es el legado más importante que nos dejó?

R: Lo más importante es sin duda el idioma que ahora hablamos. Nos ha dejado algo muy importante como es la idea de la justicia, el derecho, el código y las leyes. También podemos celebrar de que nos ha dejado la idea de ciudad, de polis. Lo tiene todo, la relación entre la gente, las calles, los deportes…

P: La historia de Roma ya ha sido contada muchas veces, pero… ¿qué hace que su versión sea novedosa?

R: He tenido en cuenta de que la historia de Roma va evolucionando. Siempre ha habido adaptaciones de los textos romanos y también está la arqueología, que es un elemento muy importante y reciente que modifica mucho la idea que tenemos de Roma.

P: Mezcla personajes ficticios con el momento histórico. ¿Por qué decidió hacerlo así?

R: Si tuviera que decir lo que le pasaba a cada romano sería un libro un poquito tedioso. Para hacer un paseo por Roma en su momento más ambicioso, me invento un personaje que es el que me va a acompañar y lo va a ir enseñando todo. En él concentro la experiencia de muchas lecturas y personajes que sí existieron. Sigue siendo todo verdad, pero lo concentro en un único protagonista.

P: ¿Qué figura le resulta más fascinante y por qué?

R: Para mucha gente puede que sea Julio César y otros opinarán que Augusto, que es el sucesor que lleva a término sus planes. Pero a mí me encanta Tiberio, que ha ido muy vapuleado por la historia. Yo creo que era un intelectual que se metió a la fuerza en política porque lo obligó su madre, Livia Drusila, y él lo único que quería era ser un intelectual y no meterse en esos dibujos. Se han dicho barbaridades sobre él que no siempre han sido ciertas. En tiempos de Roma, existían los bulos igual que existen ahora. Creemos que esto es de las redes, pero en los tiempos de Roma no había redes pero sí bulos.

P: ¿Qué importancia tienen los mitos, como el de Rómulo y Remo, en la identidad cultural romana que describe en el libro?

R: Para ellos tenía una importancia porque les daba la idea de dónde procedía Roma, que procedía de los Dioses. Pero no tiene más valor. Los primeros siglos de Roma son muy desconocidos. Ahora nos los está revelando la arqueología. Yo prefiero a esa leyenda de la fundación de Roma tratarla desde un corte más feminista, cuando raptan a las Sabinas y vienen a hacerla la guerra a Roma porque han arrastrado a sus mujeres. Ahí, las mujeres se interponen entre los dos ejércitos en señal de paz porque si hay una guerra vamos a perder a nuestros padres, maridos... Paz y fusión entre ambos pueblos. Esto demuestra, una vez más, la sensatez femenina. Este mito, el del Rapto de las Sabinas, me gusta más que el otro.

P: Mezcla hechos históricos con aspectos de la vida cotidiana, como el amor, las borracheras y las ambiciones personales. ¿Cómo cree que estas pasiones humanas moldearon la historia del Imperio?

R: Sin duda alguna tuvieron mucha importancia. Para hablar de la historia del Imperio hay que tener en cuenta que no es solo el Imperio. Roma tiene mil años de historia. Primero hay una monarquía, luego una República y, después, la época del Imperio y la decadencia. A lo largo de estos años, hay actitudes muy encontradas y que, incluso, parece que se contradicen las unas a las otras. La última etapa es la que nos refleja el cine y la escritura más moderna, pero Roma es también la otra etapa, de cómo una ciudad que era un pueblito mísero lleno de mosquitos se hace dueña de todo el contorno Mediterráneo.

P: ¿Qué hace falta para que haya una mayor curiosidad por la historia, quizás contar más partes de la historia desde esta perspectiva

Realmente, para la divulgación de la historia, hace falta respetar que hay una historia hecha por historiadores que van avanzando en sus estudios y son muy sesudos. Pero eso no puede llegar al gran público. Para hacerlo, ya que al fin y al cabo con sus impuestos lo costean todo, hace falta hacer una historia divulgativa. EFE

nrp/lef/msp

1012039