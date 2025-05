García Pimienta: "Necesitamos generar más ocasiones"

Getafe (Madrid), 1 feb (EFE).- Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, aseguró este sábado, después de empatar 0-0 con el Getafe en el Coliseum, que su equipo estuvo bien defensivamente, pero avisó de que necesita estar más acertado en ataque.

El Sevilla apenas disparó una vez entre los tres palos y dispuso de otras dos ocasiones de Dodi Lukébakio, que rozó el gol de la victoria al final del partido con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó besando el palo de David Soria. Ante esa escasez de oportunidades, el técnico del Sevilla pidió más jugadas de ataque a sus jugadores.

"Hoy me quedo con el trabajo defensivo del equipo, no con la defensa, con todo el equipo. Hemos sido contundentes a nivel defensivo, pero necesitamos generar más ocasiones de gol. Creo que tenemos ocasiones claras para marcar algún gol más. Hay que generar más, pero si hubiésemos estado más acertados de cara a portería, tendríamos más puntos", dijo.

"Sabíamos al estadio al que veníamos. El rival que teníamos delante cuesta muchísimo hacerle ocasiones. Son muy intensos y lo hacen muy bien. Generan con facilidad. Defensivamente hemos concedido poco. Hemos intentado ofensivamente sacar el balón desde atrás y nos ha costado", añadió.

Sin embargo, dejó claro que su equipo necesitó tener más tranquilidad en la segunda parte, cuando dispuso de contragolpes claros para sentenciar el partido. "No hemos estadio acertados en el último paso. Y la más clara, de Lukébakio, se ha ido cerca del palo. Quizá tendríamos que haber tenido más ocasiones. Pero hemos hecho un buen trabajo teniendo en cuenta el equipo que teníamos delante", comentó.

"Me hubiese gustado generar 25 ocasiones como la semana pasada. Pero jugamos contra el rival que menos concede. No es fácil, el Getafe hace las cosa muy bien. En la segunda parte, con el partido más roto, tuvimos contras para generar más peligro. Y la última toma de decisión no fue decisiva. La de Lukebakio no fue a puerta, pero fue ocasión clara de gol", concluyó. EFE