Moncho Fernández: "La postura inteligente es mantener los pies en el suelo"

Girona, 31 ene (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes que, a pesar de la racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos de su equipo, "la postura inteligente es mantener los pies en el suelo", centrarse en el "trabajo diario" y alejarse de la euforia y de los halagos, "de cuando nos dan tanto azúcar y de cuando nos dan tanta sal".

El técnico gallego ha reiterado que no se enfoca en la clasificación, algo que "no es una pose vana", y ha afirmado que el duelo de este sábado ante el Covirán Granada en suelo andaluz "es un partido muy importante porque es el próximo", no por ser un rival directo en la pelea por la salvación en la Liga Endesa.

Fernández ha añadido que el Girona afrontará el encuentro "con la máxima responsabilidad, con la máxima ilusión y con ganas de hacerlo bien como en todos los partidos" y ha avisado que el Granada es "un rival muy complicado", con "mucha complejidad táctica" y "con muchos jugadores muy expertos en la liga".

En este sentido ha señalado que es un equipo que "corre mucho" y tiene "mucho potencial" y "muchos focos" de anotación y que la respuesta del Girona deberá pasar por "el colectivo". EFE

