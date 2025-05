David Valero primer líder tras un espectacular duelo con Tiago Ferreira

Carlos de Torres

San Bartolomé de la Torre (Huelva), 30 ene (EFE).- El granadino David Valero (BH Coloma Team) estrenó el primer maillot de líder en la cuarta edición de la Leyenda de Tartessos tras una exhibición compartida con el portugués Tiago Ferreira, con quien entró en la meta "maquillados" por el barro, junto al viento gran protagonista de la jornada inaugural de la prueba onubense.

Valero, medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020 y en el reciente mundial de maratón, y Ferreira, campeón del mundo, de Europa y 9 veces nacional, empezaron juntos el trayecto de 85 kms y 1.500 metros desnivel con salida y final en San Bartolomé de la Torre, se entendieron y formaron una sociedad imbatible para el resto de rivales.

El corredor bastetano, de 36 años, y el rival luso, no disputaron el esprint, hubo pacto para que el español traspasara la meta sin mayor discusión. Y Valero, que ya ganó la Leyenda de Tartessos en 2022, tuvo el honor de subir al podio a enfundarse el maillot de líder. Ambos llegaron a la meta de San Bartolomé con un tiempo de 3h.04.17.

Dominio absoluto de la sociedad hispano-lusa, que relegó a 1.48 minutos al tercer clasificado, otro portugués, Jose Dias, quien precedió al español Martí Arán.

La primera etapa de esta edición recorrió el Andévalo Onubense, una de las 6 comarcas de Huelva, con viento de inicio y barro abundante por las últimas lluvias. Paisajes de colinas, dehesas, tránsitos por las zonas mineras de Tharsis, testigos de épocas pretéritas. Los más de 500 participantes desafiaron un terreno pedregoso y técnico que pronto seleccionó a los más fuertes.

Entre todos enseguida marcaron territorio Valero y Ferreira, amigos dentro y fuera de la pista, y aliados cuando la competición lo precisa. Ambos, en la emblemática Peña de Puebla de Guzmán, que ascendieron por la Subida de la Caballería, ya tenían casi 2 minutos sobre los perseguidores. En comandita aunaron fuerzas para resolver la etapa, y tal vez la carrera.

"Hubo acuerdo entre Ferreira y yo, tenemos objetivos y los dos sacamos provecho. Ha sido un día muy duro por el viento y por el barro. Es un buen comienzo de carrera, ahora a seguir luchando con las máximas expectativas, como siempre. Estoy contento con las sensaciones, es el comienzo de temporada, pero vienen bien estas carreras para ir preparando los grandes objetivos, que son el Mundial y la Copa del Mundo", dijo en meta el medallista de bronce en Tokio 2020.

Para Tiago Ferreira fue "una buena forma de entrenar juntos y de preparar carreras, como la Cape Epic o la Andalucía Race. David es el más fuerte, va mejor en todo, pero intentaré seguirlo, aunque será difícil".

En categoría femenina el dominio vino en el plano individual con la colombiana Mónica Calderón, la excampeona de los Juegos Panamericanos que se impuso en la Leyenda de Tartessos en 2024.

Calderón, a punto de cumplir 38 años, entró en el grupo de cabeza, en lucha con el viento y las zonas de espeso barro que dificultó la marcha de todos los participantes. A mitad de carrera, la colombiana decidió en "correr a tirones" y decidió marcharse en solitario hasta meta.

Decisión acertada, ganadora, ya que logró presentarse en meta con un tiempo de 3h.42.27, casi 2 minutos antes que la segunda clasificada, la doble campeona de Suiza Irina Luetzelschwab, con la tercera plaza para su compatriota Janina Wust, a 2.30.

"Soy de ascensos largos, no explosivos, y como no me gusta eso de arrancar y parar, decidí marcharme sola. Ha sido una etapa difícil porque todas íbamos con ganas, con dudas, pero me sentí bien en un día de viento y de muchos charcos. Ha sido complicado gestionar el terreno, pero he cumplido el objetivo", señaló Calderón en meta.

La segunda etapa de la Leyenda de Tartessos se disputa este viernes con salida y meta en la localidad de El Granado, de 80 km y 2.000 metros de desnivel. Será la etapa reina y trascurrirá al borde de la frontera con Portugal.

Desde El Granado los ciclistas se dirigirán hacia los llanos en dirección al río Guadiana y por la ribera del río llegarán a Sanlúcar de Guadiana, donde deberán enfrentar la exigente «Subida de los Burros» hasta el Castillo de San Marcos, para luego descender nuevamente hacia el río, que marca la frontera con Portugal.

La etapa concluye con un ascenso final al parque eólico, seguido de un emocionante descenso por los técnicos senderos de La Enfermería y Charco del Lobo hasta El Granado. EFE

(Fotos)