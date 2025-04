Exvalencianista Vargas dice que dejará "bien parada" la camiseta en el Nacional de Lasarte

Montevideo, 27 ene (EFE).- El Nacional uruguayo presentó oficialmente este lunes al atacante chileno Eduardo Vargas, quien se sumará a las filas del equipo tricolor para defender la próxima edición de los torneos Apertura y Clausura uruguayos, y afirmó que aspira a dejar la camiseta del club "bien parada".

Así lo indicó el dos veces ganador de la Copa América con Chile y exfutbolista del Valencia español, mientras no escondió su ilusión por formar parte de uno de los equipos de mayor importancia del continente, que dirige en la actualidad el extécnico de la Real Sociedad Martín Lasarte, con quien coincidió cuando este fue seleccionador de la Roja (2021-2022).

"No lo pensé mucho para venir, dije el 'sí' de una y estoy aquí para trabajar y ayudar al equipo y darles una alegría", indicó el goleador de la selección chilena en rueda de prensa celebrada en el estadio Gran Parque Central, la casa del Nacional.

Además, Vargas añadió que su llegada al equipo uruguayo se debió a que quería probar "nuevos aires", ya que no se sentía contento durante su paso por el fútbol brasileño, en el que defendió la camiseta del Atletico Mineiro durante las últimas cuatro temporadas.

"Hablé con mi esposa y dijimos: 'vamos a asumir este nuevo desafío'", señaló.

Pese a que su intención es la de jugar, Vargas es consciente de que no está en la totalidad de sus capacidades, ya que no disputa un partido desde hace dos meses, tal y como señaló.

"Me estoy preparando lo más que pueda para llegar a la primera fecha (...). Siempre estoy entrenando y cuidándome muchísimo y estos últimos años he estado trabajando para mí y para que Nacional me tenga de la mejor manera", sentenció.

Finalmente, Vargas expresó su sorpresa por los ambientes vividos durante los dos Clásicos disputados en enero ante el Peñarol, en los que Nacional se quedó con el triunfo e insistió que esto le sirve de motivación para sumarse al club.

Nacido en noviembre de 1989, Vargas comenzó su carrera en Cobreloa y luego pasó a Universidad de Chile, donde fue compañero de Esteban Conde y Mauricio Victorino, actuales ayudantes de campo en el cuerpo técnico de Nacional.

Además de dos títulos de Primera División, allí conquistó en 2011 una Copa Sudamericana, antes de partir a Europa, donde jugó en el italiano Nápoles, en el español Valencia, en el Queens Park Rangers inglés y en el TSG 1899 Hoffenheim alemán.

En el conjunto valencianista, jugó 25 partidos, 17 de ellos de Liga, en los que logró 5 goles.

Por otra parte, también jugó en el mexicano Tigres UANL y en los brasileños Gremio y Atlético Mineiro, club al que defendió entre 2020 y 2024.

Con la selección chilena, Vargas disputó el Mundial de Brasil 2014 y ganó dos ediciones de la Copa América, siendo goleador de la que Chile organizó y conquistó en 2015, tras vencer a Argentina en la final. EFE

(foto) (video)