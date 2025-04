Amorjee (Parlamento Europeo) reclama afrontar la inmigración eficazmente para no dar munición a populistas y extremistas

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Younous Amorjee, ha reclamado afrontar la inmigración irregular y la realidad migratoria actual de una manera eficaz para no dar munición a populistas y extremistas "de todo tipo y de toda índole".

"Y para ser claro, ningún país o continente podrá encontrar sólo una solución a largo plazo ni una solución sostenible", ha dicho este lunes durante su intervención en la sesión de apertura de la reunión de presidentes de parlamentos del Sur de la UE y del Norte de África que se celebra en Lanzarote.

Por ello, considera que es necesario que todos trabajen de manera conjunta para dar una respuesta satisfactoria a esta situación. "No podemos dejar de lado este asunto, no podemos dejarlo en las manos de los populistas que, de hecho, se congratulan por nuestra ineficacia sin proponer ni una solución realista a un problema de una extraordinaria complejidad. No podemos permitirnos más retraso", aseveró Amorjee.

En este punto, se ha mostrado convencido de que las soluciones conjuntas "son posibles" y ha recordado que el pasado año la Unión Europea adoptó el Pacto sobre la Migración y el Asilo, un marco común que "protege" las fronteras exteriores de la UE pero que también es "justa" con aquellos que tienen derecho a la protección al asilo.

De igual modo, ha hecho especial hincapié en que este documento "es firme con aquellos que tienen que ser reenviados de forma rápida y segura, y también es severa contra las redes de tráfico que explotan a los más vulnerables y usan la migración como un arma".

Amorjee ha expuesto que en la actualidad, los Estados Miembro de la UE están poniendo en marcha dicho pacto pero que, para que sea "verdaderamente eficaz", es necesaria una cooperación estrecha con el conjunto de los países de origen y de tránsito.

"Pues sigue siendo absolutamente vital --continuó--. De hecho, la única forma de alcanzar nuestros objetivos comunes requiere de un esfuerzo conjunto por parte de ambas orillas del Mediterráneo mediante el compromiso, cooperación y, por supuesto, respetándonos mutuamente".

ENCONTRAR EL EQUILIBRIO JUSTO

Para el vicepresidente del Parlamento Europeo, todo esto significa que encontrar un equilibrio justo entre la obtención de mejores resultados evitando salidas irregulares, el retorno reconociendo las necesidades y los intereses del conjunto de los países.

Aquí, ha añadido que hay que centrarse en las causas profundas de la inmigración irregular, siendo vital poner el foco en las desigualdades, la pobreza, la falta de oportunidades, el cambio climático y las catástrofes naturales, el alojamiento, el crimen organizado, los regímenes autoritarios, las violaciones de derechos humanos, la falta de estado de derecho o la corrupción.

"Debemos abordar el conjunto de estas causas --concluyó--. Todos lo sabemos. No va a ser fácil y va a requerir tiempo pero la Unión Europea seguirá comprometiéndose plenamente utilizando las herramientas de las que dispone para invertir en educación, en las oportunidades mercantiles y en la creación de empleo".