Trapero desmonta la conspiración en el 17A: "Nada más se pudo hacer, se evitaron muertes"

Madrid, 22 ene (EFE).- El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha desmontado este miércoles en el Congreso de los Diputados cualquier conspiración en torno a los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña y ha dejado claro que, aunque toda gestión es mejorable, "nada más se pudo hacer" para evitar las 16 muertes. "Sí evitamos que los daños personales y las víctimas fuesen muchos más".

Trapero ha sido uno de los protagonistas de la cuarta sesión de la comisión parlamentaria impulsada por Junts y que el PSOE acordó crear con sus socios de investidura, con el objetivo fundamental de indagar en el papel del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que atentó el 17A en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017 que causaron 16 muertes.

Al frente de la policía autonómica catalana entonces -desde agosto de 2024 ostenta el cargo de director general de los Mossos-, Trapero se ha felicitado porque "se ha ganado mucho" desde 2017, pues el resto de cuerpos policiales tienen "más nivel de coordinación y franqueza" de lo que tuvieron entonces.

"Como acto de justicia" ha querido tener palabras para los cientos de agentes que desempeñaron "con profesionalidad y rigor" aquellos días "lo que estaba planificado" ante este tipo de hechos, lo que permitió que patrullas de mossos interceptaran al terrorista de Las Ramblas o hacer frente a los terroristas en Cambrils.

"No hubo desorden, no hubo improvisación, no hubo descontrol y creo que la ciudadanía lo percibió y lo agradeció", ha subrayado pese a los intentos, ha lamentado, de desprestigiar la actuación de la policía catalana y de dañar con ello a las víctimas.

Antes de las preguntas de los diputados, el máximo responsable de los Mossos ha aprovechado también para sostener que, aun si se dieran por buenas "algunas tergiversaciones" que se están difundiendo, "nada más se pudo hacer" para evitar las muertes. "No hay una relación directa con ninguna de las decisiones o falta de ellas que se pudiesen tomar o se hubiesen omitido".

Ya en el turno de las preguntas, los diputados se han interesado por la colaboración con el CNI, el líder de la célula o la explosión de Alcanar. La diputada de Junts Pilar Calvo ha sido la más incisiva en sus preguntas al compareciente que, en momentos, le ha tenido que interrumpir para corregir sus afirmaciones.

Sobre Es Satty, Trapero ha dicho que el CNI, cuya colaboración ha calificado en varios momentos de "leal", les informó tras el atentado de que le habían entrevistado varias veces en prisión pero no antes, aunque ha restado importancia a este hecho, ya que los Mossos también conocían al imán y le habían investigado.

El director de la policía catalana ha replicado que la responsabilidad de la vigilancia sobre las mezquitas no es solo de mossos, tal y como deslizó el exdirector del CITCO José Luis Olivera o el exsecretario de Estado de Seguidad, José Antonio Nieto, a quien ha criticado especialmente por asegurar en esta comisión "algo especialmente grave, que desatendíamos la amenaza terrorista porque estábamos implicado en el tema independentista".

Trapero ha afirmado que, tras analizar lo sucedido, no existe ningún elemento o ningún conjunto de hechos que hubiesen evitado el atentado. "todo es mejorable, pero los atentados tristemente van sucediendo".

Pero sí se ha congratulado de que, entre las lecciones aprendidas, los Mossos "han ganado mucho" en su relación con otros cuerpos policiales. "El nivel de coordinación y de franqueza no tiene nada que ver", ha sostenido antes de calificar de "salto importante" que la policía integral catalana ya participa en el diseño de la estrategia del terrorismo.

Frente a estos avances, ha criticado que mandos policiales de aquella "fagocitaban" algunas cuestiones más allá de sus competencias. "Eso lo pienso porque lo he vivido", ha apostillado. EFE

