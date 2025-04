La presencia de Maélle Lakrar en la semifinal, "muy complicada, pero no imposible"

Madrid, 21 ene (EFE).- La participación de la defensa madridista Maëlle Lakrar en la semifinal de la Supercopa de España ante la Real Sociedad es "muy complicada, pero no imposible", según dijo este miércoles Alberto Toril, entrenador del Real Madrid femenino, en rueda de prensa.

Lakrar se lesionó el tobillo izquierdo en la derrota en casa frente al Eibar (0-1), el 19 de enero, y será duda hasta el último instante.

"Fue un golpe muy fuerte, todavía está haciendo recuperación y hoy probablemente no haga mucho, entonces no sabemos; realmente es duda e iremos valorando según pasen las horas pero es complicado, no imposible pero sí muy complicado", expresó Toril sobre la jugadora francesa.

Toril también habló de una de sus estrellas, la escocesa Caroline Weir, quien ha vuelto poco a poco a su mejor nivel tras la lesión del ligamento cruzado sufrida la pasada temporada: "También pasa por molestias pero creo que está a buen nivel, ojalá encuentre ese puntito de antes y creo que está en el camino para conseguirlo". EFE