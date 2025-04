Chris Ware, invitado de honor en el 43 Comic Barcelona del 4 al 6 de abril

Barcelona, 21 ene (EFE).- El Comic Barcelona celebra su 43 edición con el carismático e ingenioso Chris Ware como invitado de honor, en una edición llena de actividades, talleres y una gran variedad de exposiciones entre el 4 y el 6 de abril de 2025.

Reconocido por obras como 'The Acme Novelty Library', 'Fabricar historias' o la premiada 'Jimmy Corrigan: el chico más listo del mundo', Ware es el primer autor anunciado de esta edición, bajo el prestigioso título de invitado de honor.

Su talento lo ha llevado a protagonizar numerosas portadas de The New Yorker y le ha permitido ganarse el reconocimiento generacional con un arte que no entiende de fronteras.

El autor no solo conformará la plantilla de grandes invitados, sino que también participará en actividades exclusivas del evento y será el protagonista de una exposición única dedicada a su trayectoria en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) a partir del 3 de abril, así como será plasmada durante cada día del Comic Barcelona.

La exposición, titulada 'Dibujar es pensar', representará la obra del maestro del cómic e invitará a recorrer cronológicamente la obra de Ware, a través de una amplia selección de originales, animaciones y piezas escultóricas, un proyecto original de Chris Ware en una coproducción de CCCB y Ficomic.

Desde la organización del evento agradecen la oportunidad de poder contar y disfrutar del talento de este autor norteamericano y esperan que "cautive a los visitantes del 43 Comic Barcelona". EFE