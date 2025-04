El PP catalán señala que una moción de censura con Junts no es prioridad y pide elecciones

Barcelona, 20 ene (EFE).- El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha señalado este lunes que la propuesta de una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el apoyo de Junts no es su "prioridad" y ha considerado que "lo que tiene que ocurrir" es un adelanto electoral.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Rodríguez, ha apuntado que en el pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles se comprobará si Sánchez "tiene o no la confianza de la cámara" con las votaciones de varios reales decretos pendientes de convalidar.

Preguntado sobre si los populares mantienen la apuesta por una moción de censura con Junts, después de que su líder, Carles Puigdemont, lo rechazara, Rodríguez ha subrayado que no es su "prioridad" y que no tienen los diputados suficientes para articularla, aunque ha indicado que no renuncian a ella.

"Es una herramienta que tenemos disponible y que si consideramos oportuno activarla, la activaremos", ha apuntado Rodríguez, que ha defendido que la moción de censura está diseñada para "articular un gobierno alternativo".

Según el dirigente popular, Sánchez debe reconocer que "con su debilidad parlamentaria no puede seguir en el Gobierno y que, teniendo en cuenta los casos de corrupción que le rodean, lo que tiene que hacer es disolver las cortes y convocar elecciones".

En cuanto a la reunión en Suiza entre Junts y el PSOE que exigió Puigdemont, ha señalado que no esperan "nada bueno" del encuentro ni que aporte "ningún tipo de estabilidad", a la vez que ha reclamado que "la política española tiene que decidirse en la casa de la ciudadanía, que son el Congreso y los parlamentos".

Sobre la reunión entre Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras que mantuvieron el pasado jueves en Waterloo, la primera desde que ambos recuperaron el liderazgo de sus partidos, ha opinado que fue "un retorno al pasado".

"Es el retorno al pasado, el retorno a los diez años de decadencia de Cataluña que representaron los gobiernos liderados por Junts y por ERC, ellos llevaron a Cataluña y a los catalanes a una situación límite y parece que no han tenido suficiente y siguen en la misma línea", ha lamentado. EFE