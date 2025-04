Garriga (Vox), sobre el expediente sancionador que le ha abierto la Generalitat: "No me van a amordazar"

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado textualmente que le da absolutamente igual el procedimiento sancionador que ha iniciado la Generalitat por un mensaje que publicó en 'X' por fomentar la discriminación: "No me van a amordazar, ni a mí ni a ningún miembro de Vox".

"Vamos a seguir denunciando el peligro de la islamización de nuestra tierra, que no vamos a permitir que haya culturas que son incompatibles con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar", ha dicho en declaraciones a periodistas ante la central nuclear de Ascó (Tarragona) este viernes.

En este sentido, ha tachado de "mamarrachada" el procedimiento iniciado este jueves por la Oficina de Igualtat de Tracte i No-discriminació del Govern, que aún no supone una sanción, y que estima que el mensaje de Garriga sobre un cartel publicitario del presidente de la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, Mourad El boudouhi, puede haber incurrido en una infracción leve, que supondría una multa de 900 euros.

Así, ha criticado un "intento de sanción por decir algo con lo que coincide el 97% de la población en Cataluña, que es que Cataluña siga siendo Cataluña".

"No dan absolutamente igual esos expedientes sancionadores, esas multas que nos puedan poner. Ya me pueden poner una cada semana que no me van a amordazar", ha concluido.