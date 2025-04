El abogado del hermano de Pedro Sánchez rechaza que exista "cualquier signo de naturaleza criminal" en este caso

El abogado del hermano de Pedro Sánchez, Emilio Cortés, ha aseverado este miércoles sobre su cliente, David Sánchez Pérez-Castejón, y la investigación que se sigue por su contratación en la Diputación de Badajoz que no termina de comprender "dónde puede estar el signo criminal" en dicha investigación.

De esta forma se ha pronunciado Emilio Cortés a preguntas de los periodistas al finalizar las declaraciones de los testigos en la investigación que se sigue en relación a la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en la que está al frente del programa Ópera Joven y de la Oficina de Artes Escénicas.

Sobre dichas declaraciones de distintos testigos, Cortés ha expuesto que "no parecía un procedimiento penal" y que han estado debatiendo cuestiones que son de "estricta" legalidad administrativa, de disciplina administrativa y de disciplina fiscal.

"Hemos llegado a comprender qué cantidad de trabajo y qué calidad de trabajo ha ido desarrollando mi cliente desde la Diputación de Badajoz. Hemos descubierto cosas muy curiosas, pero desde luego extraordinariamente alejadas de cualquier signo de naturaleza criminal".

Por eso, ha destacado que le "suena más auditoría, pero desde luego no me suena, a que haya ningún tipo de indicio de naturaleza criminal", lo cual, ha apuntado el letrado, "hunde sus raíces en el hecho de criminalizar conductas como el absentismo laboral, que afortunadamente no constituye ningún tipo de infracción criminal en España", ha expuesto.

De este modo, valora que han avanzado y se han enterado de cosas, "pero evidentemente no termino de comprender dónde puede estar el signo criminal en esta investigación", ha admitido.

UN VIOLÍN QUE SUENA "MUY BIEN"

Respecto a la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria y que iban a "interpretar una partitura que está muy clara", Cortés ha incidido en que "ha sonado el violín muy bien, porque no podía ser de otra forma", ya que según ha aseverado, "no solamente no existen signos de naturaleza penal por la comisión de un delito fiscal, sino ni siquiera una irregularidad de naturaleza administrativa", ha dicho.

Cortés ha relatado que él mismo ha llevado "muchas veces" delitos fiscales y se pelean a ver si llegan al "famoso umbral" de los 120.000 euros y que en cualquier caso este miércoles "han dicho los actuarios que no hay ni siquiera irregularidad administrativa".

Respecto al hecho de que el abogado de Manos Limpias ha dicho que David Sánchez no tenía la formación adecuada y que fue una designación directa, Emilio Cortés ha recalcado que "el que no hubo tribunal es rigurosamente incierto" y que hay cuestiones objetivas y subjetivas.

Así, ha asegurado que había bases y tribunal o que también se ha dicho que se le dio mucha importancia a la prueba oral; "a ver si nos ponemos de acuerdo. Si hubo prueba oral, hubo tribunal".

Otra cosa es el plano subjetivo, ha dicho. "Lo que estamos haciendo ahora en el año 2025 es filtrar la legalidad administrativa de un proceso de adquisición de un cargo de alta dirección. Eso es una cosa absolutamente anacrónica", ha sostenido, junto con que están "ahora en el plano penal intentando colonizar algo que está administrativamente muerto", cuando además fue un concurso en el que se presentaron 11 personas y no expusieron "ni una sola reclamación de naturaleza administrativa".

"Y lo está investigando un juzgado de lo criminal ahora, no sé cuántos años más tarde", ha apuntado Cortés, quien ha aseverado que "hay muchos aspectos que a mí me han parecido sorprendentes", tras lo que ha apuntado, que si está en regla el que David Sánchez pudiese tributar en Portugal y no lo hiciese en España, en virtud de su residencia en el país vecino, ha subrayado que eso es lo que han dicho los tres testigos.

En cuanto a un supuesto borrado de correos electrónicos en las cuentas corporativas en la Diputación de Badajoz, Emilio Cortés ha explicado que "no es un borrado intencionado, ni encubridor, ni nada parecido" y que "obedece simplemente a una cuestión de intendencia", así que como que, en cualquier caso, esos correos que tienen emisor y tienen receptor están considerados como recibidos, por lo que "no hay ninguna opacidad en eso".

RESURRECCIÓN DE LA FAMOSA PLAZA

Por otro lado y respecto a la declaración de los directores de los conservatorios Profesional y Superior de la Diputación de Badajoz, el abogado ha explicado que se ha puesto de manifiesto si existía o no "necesidad de recreación, de resurrección de la famosa plaza de coordinador de conservatorio", y que "por supuesto ninguno se reveló de una forma expresa respecto a la creación de la plaza" y "simplemente dijeron que podía haber otras prioridades, pero desde el punto de vista académico".

"Eso ha quedado totalmente aliviado, porque además eso lo van a explicar me imagino los investigados que van a comparecer", ante lo que su cliente "no tiene absolutamente nada que ver", ya que él es músico y tiene derecho a presentarse.

Y es que, para Cortés, se está "convirtiendo a un señor" en un "ciudadano de segunda categoría por el libro de familia". "Y esto no le estremece a nadie. Y esto le parece a lo más normal del mundo a los del autobús de mañana", ha dicho en alusión al autobús de Hazte Oír, cuya presencia está prevista para este jueves en Badajoz según indica la propia organización en su perfil de X.

En relación a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, el abogado ha insistido en que era de "alta dirección" y en que hay "mucho equívoco" y "fundamentalmente" porque se está "criminalizando un debate de naturaleza administrativa" cuando "el debate criminal es un debate mucho más sencillo", a la par que ha expuesto que, en 2025, se está "en sede criminal revisando ahora la oportunidad o no oportunidad de una convocatoria de un cargo de alta dirección".

Algo que se hace, ha continuado, con base a una "regla de tres" que, a su juicio, "hoy ha caído por su propio peso, de que una persona que presuntamente era o que incurría en absentismo tenía necesariamente que haber provocado un enchufe en su plaza".

"Porque usted podrá no ir a trabajar, pero eso no significa que usted haya falseado nada, ni que haya habido ningún tipo de fraude en la concesión de su plaza", ha remarcado, para confiar en que tras este miércoles y las declaraciones previstas "todo se aclara y ya termina esto" al desconocer "qué queda por fiscalizar de este ciudadano. No sé qué queda por mirarle".