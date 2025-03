Cote: "En un derbi no hay favoritos, tiene cosas emocionales que otros partidos no tienen"

Gijón, 7 ene (EFE).- El capitán el Sporting Cote aseguró tras el entrenamiento de hoy que en un derbi no hay favoritos porque "hay muchas cosas emocionales que otros partidos no tienen" y reconoce que los gijoneses hace muchos años que no ganan en el Tartiere, si bien ahora las sensaciones son "buenas".

Cote ve a sus compañeros "con mucha ilusión y ganas, conscientes de que es un partido muy importante para el club y también para los aficionados", a la vez que considera que "hay equipo para poder ganar como demostró en los últimos derbis, así que hay que ir con ambición y ganas".

El Sporting jugará el primer partido del 2025 en Oviedo, en un encuentro para el que ya no hay entradas, y para el que el capitán rojiblanco espera "controlar mejor esos pequeños detalles que al final te pueden dar la victoria".

"Hace muchos años que no ganamos allí pero en los últimos años estuvimos cerca y hay un buen equipo para poder hacerlo", manifestó Cote, seguro de que el Sporting "va a estar a la altura".

Cote cree que "el derbi es una gran oportunidad porque se juntan dos cosas: la necesidad de ganar y qué mejor que hacerlo en un derbi".

El capitán rojiblanco fue el autor de uno de los goles del Sporting en su victoria 3-1 en la primera vuelta ante el Real Oviedo, tras lo que aseguró que era el gol más importante de su carrera.

"Así lo sentí en aquel momento y lo sigo sintiendo ahora", indicó para señalar que "es muy difícil en el fútbol de hoy marcar tres goles, será complicado igualar ese partido".

La baja de Cazorla es una ausencia "sensible, lo siento por él, sé lo que le debe de estar pasando", dijo Cote cuando se le preguntó por la ausencia segura del centrocampista ovetense, que le gustaría que pudiera disfrutar del derbi. EFE

