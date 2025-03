Bomberos de València piden instalar cámaras y avisos sonoros a población ante emergencias

València, 7 ene (EFE).- El departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de València propone la instalación de cámaras en zonas limítrofes y cauces, un sistema de aviso sonoro a la población ante situaciones de emergencias y un estudio del riesgo que incorpore las circunstancias observadas tras la dana del pasado 29 de octubre.

Así lo ha señalado el jefe del cuerpo de bomberos municipal, Enrique Chisbert, durante la comisión no permanente de estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana en la ciudad de València, que se ha iniciado este lunes y ha estado presidida por la alcaldesa, María José Catalá.

Los grupos de la oposición -PSPV y Compromís- no participan en la comisión ya que consideran que la misma no servirá para depurar responsabilidades.

Chisbert ha abierto las comparecencias de los expertos convocados a la comisión, en la que ha detallado las intervenciones de su departamento desde los primeros avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los del Centro de Coordinación de Emergencias que llevaron a la convocatoria, el 29 de octubre, del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) a las 10:00 horas, tras establecerse la alerta roja por lluvias.

Según ha relatado, la primera notificación sobre un incidente relacionado con el agua en la ciudad se produjo a las 20:04 horas, sobre la llegada de agua a las instalaciones de Valencia Sur de metro. "Hacia el lugar se desplaza un vehículo, pero al llegar al mismo la primera rotonda de la CV-400, tras cruzar el puente sobre la V-30, se encuentra con la Guardia Civil evacuando y llevando a zona segura a personas provenientes de una residencia de Paiporta", ha indicado.

En el lugar, los bomberos informan de "la entrada de agua masiva que se está produciendo hacia la pedanía de la Torre y desde el lugar notifican y dan instrucciones para que se destinen medios a La Torre. Inmediatamente se dirigen hacia el lugar las primeras unidades comprobando cómo el acceso a la pedanía está ya imposibilitado a partir del final del puente", ha informado.

Chisbert ha señalado que se constituyó entonces un puesto de mando avanzado, que llegó a estar en algún momento "comprometido" por la subida del cauce del río Turia, numerosos voluntarios empezaron a presentarse en los parques por propia iniciativa y se organizan grupos de trabajo de bomberos, policía, Cruz Roja y la dirección de la emergencia.

Ha detallado que entre el 29 de octubre y el día 31 trabajaron 376 bomberos del Ayuntamiento de València para hacer frente a las consecuencias de la dana, se realizaron 681 servicios extraordinarios lo que ha supuesto unas 7.500 horas de trabajo.

Medidas preventivas

Tras la situación vivida, el jefe de bomberos propone la adopción de una serie de medidas, como infraestructuras de seguimiento mediante cámaras en tiempo real en zonas limítrofes del municipio, en puntos diversos de los de cauces y en zonas de costa, así como sistemas de avisos sonoros a la población.

También pide un nuevo estudio del riesgo que incorpore en la medida de lo posible todas las circunstancias observadas en el episodio de la dana, como la existencia de garajes que pueden acumular millones de litros de agua y materiales arrastrados; la influencia de la gran cantidad de vehículos aparcados en las vías públicas; y las barreras físicas, como las líneas férreas, las carreteras, construcciones y sus consecuencias.

El gobierno local lamenta la ausencia de la oposición y de la CHJ

El concejal y portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), ha reprochado a los grupos de la oposición y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que se hayan "borrado" de la comisión.

Según ha señalado Caballero, la CHJ "ha alegado motivos de agenda para la no asistencia de la alta funcionaria del organismo y por tanto, no conoceremos la actuación de la CHJ durante la emergencia" cuyo papel "fue clave ya que no avisó de la crecida de los barrancos durante la emergencia", informa el consistorio.

Respecto a la ausencia de los grupos de la oposición, ha considerado que "no les interesa la reconstrucción de nuestras pedanías y ha recordado que "es muy importante que esta comisión se centre en las soluciones técnicas, que son las que nos piden los vecinos, para dar soluciones rápidas para la reconstrucción". EFE