Una mujer baila por primera vez 'los brindis' de la Cofradía del Niño de Grávalos (Rioja)

Pilar Mazo

Grávalos, 1 ene (EFE).- Una mujer ha bailado este miércoles, Año Nuevo, por primera vez en casi 400 años, el tradicional baile de 'los brindis' de la Cofradía de Hermanos del Niño Jesús de Grávalos, después de un cambio en los estatutos de esta asociación cultural, que indicaban que solo podían pertenecer a la misma hombres jóvenes y solteros.

Elisa Arnedo, de 32 años, hermana mayor (mayordoma) de la Cofradía y profesora de Educación Infantil, ha sido la protagonista de esta danza ancestral, con la que ha dado la bienvenida al nuevo año al resto de hermanos mayores (11 incluida ella), Corporación Municipal, vecinos y visitantes congregados en la plaza del pueblo, que la han arropado con aplausos.

Ataviada con camisa y pantalón blanco y alpargatas de esparto, Arnedo ha protagonizado los 'brindis', danza reservada para la máxima autoridad de la Cofradía, que se baila desde casi 400 años cada festividad de Año Nuevo, a la salida de la misa en la iglesia parroquial, y que únicamente se interrumpió por la pandemia, ha explicado a EFE.

El baile consiste en una especie de "juego de pies, al ritmo de la gaita y tamboril, en una música creada por esta Cofradía", que data de 1630.

Arnedo comenzó los ensayos de los 'brindis' en su casa el pasado día 25, tras tomar posesión del cargo de hermana mayor y alcaldesa de la Cofradía.

Visiblemente emocionada, ha explicado que, para ella, protagonizar los 'brindis' ha supuesto un momento "muy especial" porque, además, se siente muy vinculada a las tradiciones y a la vida esta pequeña localidad de La Rioja Baja, de unos 170 habitantes, situada a unos 70 kilómetros de Logroño.

Ha valorado también el cambio producido el 6 de enero de 2020 en los estatutos de esta Cofradía, al permitir la entrada a mujeres y contar con un mayor número de cofrades en esta asociación, que integran 11 hermanos mayores, de los que ocho son varones y tres mujeres.

El objetivo de este cambio en los estatutos fue "adaptar la Cofradía a los nuevos tiempos, un paso adelante en pos de la igualdad y también de la supervivencia de esta asociación", ha explicado Arnedo, quien reside con su familia en Grávalos.

El 30 de diciembre de 2021, ella, junto a otras dos chicas del pueblo, dieron el paso de apuntarse a esta Cofradía y fue con este cambio de estatutos cuando se permite ser miembro de la misma a toda persona soltera y menor de 40 años.

Ha recordado que las actividades navideñas de la Cofradía se iniciaron el pasado 24 de diciembre con la tradicional misa del gallo, donde los hermanos cofrades asumieron sus nuevos cargos, en el que Elisa se erigió como mayordoma y alcaldesa de la congregación y la siguiente en edad, Sandra Escudero, de 28 años, en alguacil.

El resto de los cofrades se clasifican en hermanos mayores y son los que, según los estatutos, tienen que asistir a todos los actos y no así los hermanos menores, que no tienen obligación de participar en los actos debido a que no han cumplido 16 años de edad.

Del 25 al 29 de diciembre, recorren el pueblo por la noche al son de la gaita y el tamboril y, al terminar, lo que se conoce como ‘ronda’, la mayordoma ensaya los 'brindis' en su casa frente a los hermanos y hermanas, y todo aquel quiera acompañarle.

Es algo que Elisa Arnedo ha protagonizado, por primera vez este año, como mayordoma, aunque ha incidido en que, desde muy corta edad, ha vivido esta tradición en su familia directa, que ha formado parte de esta Cofradía.

Los actos navideños de esta Cofradía concluyen esta tarde con una bendición y reparto de roscos entre los vecinos de la localidad. EFE

