Benidorm se convierte en un hogar navideño para 250 personas ciegas que viven solas

Benidorm (Alicante), 23 dic (EFE).- Un hotel de Benidorm (Alicante) se ha convertido en un hogar familiar donde 250 personas ciegas y con deficiencia visual mayores de 55 años de toda España y que viven solas disfrutarán de estas fechas navideñas hasta el próximo 2 de enero.

Todos ellos son afiliados de la ONCE y, gracias al programa 'Navidad en Familia 2024', compartirán unos días en el hotel benidormí Poseidón Resort.

El coordinador de la iniciativa, José Ángel Monereo, ha explicado a EFE-TV que el proyecto nació para dar unas fiestas familiares a los afiliados que no tienen la suerte de contar con una familia o que, por circunstancias, no pueden estar con ella porque viven lejos.

Una experiencia que ilusiona a los participantes durante todo el año, porque muchos "no han salido de sus casas o de su ciudad", y no han tenido contacto con más gente que los trabajadores de la ONCE, ha dicho.

La mayoría de los que se han juntado en Benidorm ya son veteranos, pues acuden a esta gran familia año tras año. Y algunos consiguen una familia que no esperaban, como Fermín y Carmen. Él es de Tenerife y ella, de un pueblo de Toledo.

Se conocieron hace tres navidades en Sevilla y desde hace un año son pareja. Carmen cuenta, entre risas, que quería subir a La Giralda y, como es ciega total, se cogió del brazo de Fermín, que tiene un pequeño resto visual. "Y sigo agarrada", ha bromeado en declaraciones a EFE-TV. Para ella, estas navidades son un soplo de energía. "Hay que entender que estar ciega en un pueblo de 400 habitantes y sola, es muy duro", ha confesado.

Para los que estos días viven en el hotel Poseidón Resort de Benidorm, el compañerismo y la amistad que forman es especial. Vienen de Extremadura, de Cataluña, de Asturias... algunos, como Felisa, con su perro guía, que forma parte del grupo. Y junto a ellos, los animadores de la ONCE que desarrollan un programa completo de actividades con excursiones, actuaciones musicales, talleres y dinámicas de grupo.

El programa incluye también, por supuesto, cenas y almuerzos 'de gala' especiales para los días más significativos de las fiestas y cotillón en Nochevieja.

El próximo día 27, los participantes de ‘Navidad en Familia 2024’ recibirán, además, la visita institucional de Ana Díaz, consejera general coordinadora de Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; Ángel Luis Gómez, director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, y Ana Esteban, responsable del Departamento de Gestión Sociocultural y Deportiva.

La ONCE desarrolla cada año el programa de Vacaciones Sociales para su colectivo de mayores, dado el alto beneficio que proporciona la participación en este tipo de actividades desde los puntos de vista social, cultural y turístico-recreativo, al redundar en la mejora de la calidad de vida del colectivo. EFE

(foto) (vídeo)