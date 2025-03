Sirios en España ven un "sueño" el fin de Al Asad y piden más ayuda a la UE

Madrid, 21 dic (EFE).- Para algunos sirios afincados en España la caída del régimen de Bachar al Asad es "un sueño" y encaran el futuro con un optimismo desbordado, pero también creen que la Unión Europea tiene que pisar el acelerador para echarles una mano que les permita despegar y recuperar un país destrozado.

Estos ciudadanos sirios, con los que ha hablado EFE, no son refugiados, aunque los hay que llegaron a España durante estos trece años de guerra, tienen la nacionalidad española y un anclaje sólido en España pero aún así no descartan regresar y "poner su granito de arena" para reconstruir el Estado.

Tienen todas las esperanzas puestas en que el islamista Organismo de Liberación de Levante (Hayat Tahir al Sham, HTS), el grupo que lidera la coalición insurgente que derrocó a Al Asad el pasado 8 de diciembre, pueda abrir la puerta a una Siria "democrática, laica, pluralista, libre y sin injerencias externas", recalca Basma Dali, de 34 años, que llegó a España en 2014 desde su Damasco natal huyendo de la guerra.

Periodista especializada en derechos humanos e inclusión social, Basma señala que esas esperanzas se van consolidando con estos primeros pasos que está dando el nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al Sharaa, también conocido como Abu Mohamed al Jolani, pese a sus orígenes ideológicos vinculados a Al Qaeda.

"De momento vemos señales positivas y confianza en que cuando acabe el gobierno de transición de tres meses haya elecciones democráticas", señala esta madrileña de adopción.

No obstante, ve prematuro hablar de Siria como un lugar seguro y pide a la comunidad internacional que no lo publicite de esta manera para que vuelvan los refugiados porque "no lo es".

Y del papel de la comunidad internacional y, sobre todo de la Unión Europea y España, Basma cree que están siendo un tanto "tibios" y hace el reproche de que hayan empezado a contactar con los nuevos líderes "sin priorizar las necesidades del pueblo sirio", sin un plan de ayuda humanitaria urgente ni de reconstrucción.

También demanda la ayuda europea para que Al Asad y sus milicias rindan cuentas ante la justicia internacional y en la "captura" de todos los criminales del régimen que aún siguen libres.

"Todo esto no podemos hacerlo sólo. España y Europa nos dejaron solos ante una dictadura, una maquinaria asesina, pero luego sí se quejaron de que los sirios solicitaran asilo", lamenta esta mujer que no se plantea volver a residir de manera permanente en su país.

Las expectativas de Óscar Zaouki, de 58 años y que lleva más de 35 en España, son "bastante positivas" con los nuevos dirigentes, aunque es consciente de que aún es precipitado aventurar cómo será el proceso de transición.

A este fisioterapeuta que trabaja en el hospital de Albacete, se le nota muy emocionado con esta nueva etapa y se muestra seguro "al cien por cien" de que Siria va a empezar a arrancar y a poner en marcha un nuevo Estado.

Emplaza a la UE y también a España por sus vínculos históricos y culturales, a que se muevan para empujar a Siria a levantarse y reclama en este sentido que se supriman las sanciones que pesan sobre su país.

"Este es el momento de echar una mano porque Siria puede despegar, de hecho ya ha empezado a funcionar", afirma al decir que él quiere regresar a Siria y "colaborar de alguna manera".

Óscar no tiene dudas en que el movimiento HTS, que controla ahora el poder, está trabajando "contrarreloj" para restablecer los servicios básicos y asegura que el país está ya empezando a funcionar.

Tampoco teme una radicalización de estos grupos rebeldes porque asegura que son islamistas "muy moderados" y ya han dado señales de que van en la línea de respetar a todas las etnias y de no discriminar a las mujeres.

"Estoy súper ilusionado, estamos saboreando la libertad tras un régimen asesino", subraya Óscar, oriundo de Dara, aunque se crió en Damasco.

Majad Hamdan es informático y vive en Zamora, y al igual que a muchos compatriotas también se le ha pasado por la cabeza volver porque ve el futuro "muchísimo mejor". Tiene claro que si en dos años ve a su país asentado volverá "sin duda" o tendrá negocios allí.

Una idea que comparten muchos sirios en España, apunta al explicar que recibe muchas consultas en este sentido dentro de la Asociación Siria de España, que él preside y que cuenta con unos 2.500 inscritos.

Llegó hace ocho años como refugiado desde Al Zabadani, a 40 kilómetros de la capital siria, ahora tiene 33, y, al igual que Basma y Óscar cuenta con pasaporte español.

Opina como ellos que la Unión Europea está trabajando "despacio" y urge a Bruselas a acelerar para trabajar en la estabilidad de Siria y que puedan retornar la mayor parte de los refugiados que hay En Europa porque, según Majad, lo hará el 90 por ciento.

Agradece además a España, que reforzará su embajada en Damasco con un enviado especial, que no haya paralizado las solicitudes de asilo de sus conciudadanos, cuyo número es muy bajo. EFE