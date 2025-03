Arrasate: "A los jugadores les doy un sobresaliente y a mí un notable"

Getafe (Madrid), 21 dic (EFE).- Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, puso nota a la primera vuelta del Mallorca después de ganar 0-1 al Getafe y dijo en rueda de prensa que sus jugadores tienen un sobresaliente y él un notable.

El técnico del conjunto bermellón se mostró satisfecho después de alcanzar los 30 puntos después de disputar 19 jornadas para ocupar la quinta posición en la tabla. Preguntado por su evaluación, fue generoso con todos: "Un sobresaliente a los jugadores y a mí un notable".

También analizó el choque ante el Getafe y reconoció que su rival entró al partido mejor que el Mallorca y señaló que al inicio, su portero, Dominik Greif fue clave con una intervención importante a Bertug Yildirim.

"En el segundo tiempo se ha igualado, el penalti ha desnivelado la balanza y nos hemos defendido con orden. Nos llevamos una victoria importante. La primera vuelta es inmejorable. Tener 30 puntos nos hace ser muy felices y nos da fuerzas para seguir en la segunda vuelta. Lo que nos queda es apasionante", afirmó.

"Aquí sólo había ganado el Girona. No sé cuantas veces he venido yo y no había ganado nunca. La victoria en sí, por dónde ha sido y por cerrar la primera vuelta, es especial", añadió.

Además, declaró que ahora el Mallorca no piensa cambiar de objetivo, que no es otro que la salvación, y habló de mirar siempre al siguiente encuentro:

"Tenemos 30 puntos, queremos aumentar esa puntuación y queremos cerrar la salvación cuanto antes. Nada nos va a distraer nen nuestro camino. El siguiente partido tienen que ser 33 puntos y ese es nuestro camino". Respecto a si la Supercopa puede distraer al Mallorca de sus objetivos principales, apuntó en otra dirección con la competición que tiene que disputar junto al Real Madrid, el Barcelona y el Athletic.

"No me da miedo que la Supercopa pueda distraer a la Liga. Me da miedo que la Supercopa pueda distraer a la Copa. Tenemos antes la Copa en Pontevedra y tenemos que darle máxima prioridad a lo próximo. Primero es Copa, luego Supercopa y luego Copa otra vez", comentó.

"Estamos en disposición de ir sin complejos a la Supercopa sabiendo que los otros tres equipos son grandísimos. Es muy difícil, pero si mostramos nuestro nivel, para los demás no va a ser fácil", apuntó.

Por último, tuvo palabras para el Getafe, que pelea por no perder la categoría y que podría acabar el año en puestos de descenso:

"Creo que a nivel defensivo los números son muy buenos. Mejores que nosotros. Muy difíciles de batir. Compromiso de grupo, de su entrenador. Les falta hacer gol. Pero les falta Borja Mayoral y lo acusan. El compromiso lo tiene y no lo van a perder. Pero seguramente querrán mejorar los números". EFE