La CNMV avisa de la complejidad y el grado de protección de la norma europea sobre criptos

Madrid, 19 dic (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este jueves de que el Reglamento MiCA, que regulará la emisión y negociación de criptoactivos, es especialmente complejo y que el nivel de protección a los inversores no alcanzará al establecido para otros instrumentos financieros.

Según la CNMV, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado una alerta en la que subraya que, aunque la normativa MiCA "protege parcialmente a los inversores", "no lo hace al mismo nivel que la regulación sobre otros instrumentos financieros".

La ESMA recalca que la inversión en criptoactivos "sigue conllevando riesgos significativos".

El Reglamento MiCA, que empezará a aplicarse el 30 de diciembre, regulará la emisión, oferta y admisión a negociación de ciertos activos y los servicios que se presten sobre ellos.

Según la CNMV, "debido a la elevada complejidad de la norma y especialmente a los periodos transitorios que contempla, el panorama del inversor puede no ser suficientemente claro durante 2025".

El supervisor español se hace eco de la alerta de la ESMA y recuerda que los criptoactivos "no estarán cubiertos por un sistema de indemnización de los inversores", como el que ofrece en España el fondo de garantía de inversiones.

"MiCA no prevé protecciones similares para los clientes de proveedores de servicios de criptoactivos, por lo que, si éste no puede devolver los criptoactivos, no hay una red de seguridad", recoge la CNMV en un comunicado.

Además, la ESMA recuerda que, a diferencia de las normas que regulan servicios de inversión tradicionales, el reglamento MiCA "no exige" a todos los proveedores que "recaben información de los clientes para evaluar su capacidad" para comprender el producto. EFECOM