Karla Sofía Gascón estrena 'Emilia Pérez' y vida nueva: "A mí no me para nadie"

Ángel Alonso Giménez

Madrid, 4 dic (EFE).- Karla Sofía Gascón (Madrid, 52 años) está exultante a pesar del cansancio. Este jueves estrenará en España una película esperada tras su exitoso paso por el festival de Cannes. Se trata de 'Emilia Pérez', el principio de una vida renovada, llena de energía y causa social: "A mí no me para nadie", asegura.

Porque a Gascón, mujer trans, este drama musical sobre un narcotraficante que transiciona para convertirse en Emilia Pérez y empezar de cero le ha cambiado "muchísimas cosas".

Dice a EFE que es ahora mejor profesional, que sabe cuándo decir las cosas que quiere decir y que tiene "la responsabilidad de cambiar muchas cosas en esta sociedad".

Su objetivo es doble. Por un lado, la actuación, seguir creciendo. Por otro, los derechos de las personas trans.

"A mí no me para nadie. Aunque me mataran, soy como Obi-Wan Kenobi" (uno de los jedai de la saga 'Star Wars'), sostiene antes de avisar a sus detractores: "Les va a dar igual, esto es un 'sin parar'. Un amigo mío me dijo: 'esta gente no sabe lo que ha hecho: meter un tigre en el gallinero'. Molo que te pasas".

Gascón, en este drama musical ambientado en México, es ‘Manitas’, un narcotraficante que quiere cambiar de género. Transiciona para ser Emilia Pérez y encuentra el amor y la libertad en un entorno de violencia.

Dirige el francés Jacques Audiard y coprotagonizan dos estrellas como Zoe Saldaña y Selena Gómez. La película se llevó la Palma de Oro a la Mejor Interpretación Femenina en el último Festival de Cannes. Lo que trata y cómo lo trata la han convertido en una de las películas del año.

Antes de que apareciera el proyecto, Gascón era una actriz conocida en México. Después del proyecto, es una actriz conocida en buena parte del mundo. No piensa desaprovechar la fama.

"'Emilia Pérez me ha cambiado la vida de muchas maneras. Ya no tengo que hacer lo que se supone que otras personas quieren de mí, sino que ahora lo hago para agradarme a mí. Tener esa libertad conlleva una responsabilidad", resume.

Luego, con humor, incide en un cambio más: "Antes pensaba: 'joder, qué delgadas están estas niñas de Hollywood, si las pones en una olla no te sale un caldo'. Pero es que no paran. Yo me estoy quedando igual. No puedo ya con mi vida, me voy a echar al perro y no va a tener ni para comer".

¿Fue Karla Sofía Gascón la que llegó a Emilia Pérez o fue Emilia Pérez la que llegó a Karla Sofía Gascón?

"Cuando me encontraron -afirma-, al equipo se le salieron los ojitos. Ahora que repaso los días de rodaje, me acuerdo de las caras cuando entré en el estudio e hicimos las primeras pruebas de las canciones. Me fijé en sus ojitos y dijeron: 'por fin hemos encontrado a Emilia'".

¿Y qué encontraron? "Pasión" y "fuerza", en palabras de la actriz. "Es lo primero que vio Audiard cuando nos vimos por primera vez en París y me dijo que probablemente yo sería la cabrona que hiciera esto. Y yo cuando le vi a él también pensé que podía ser la jefa de la banda".

El rodaje fue exigente, repleto de entrenadores para cantar mejor, bailar mejor y moverse mejor. Y para tener un acento mexicano perfecto.

Ha quedado una película sobre las emociones, en parte porque Karla Sofía Gascón compartió su alma con Emilia Pérez. "Dejé oscuridad en 'Manitas' y 'Emilia' me la ha devuelto en forma de luz". EFE

