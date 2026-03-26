Cuerpo, primer hombre socialista que ocupa una vicepresidencia con Sánchez

Madrid, 26 mar (EFE).- Carlos Cuerpo es el primer hombre socialista del Gobierno que ocupa una vicepresidencia en los ejecutivos de Pedro Sánchez, ya que hasta ahora solo había asumido esa responsabilidad el que fuera líder de Podemos Pablo Iglesias mientras que el resto de vicepresidencias han tenido al frente a mujeres.

Cuerpo, que no es militante del PSOE, será vicepresidente primero del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero para ser candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Añade esa responsabilidad a la que ya tenía como ministro de Hacienda.

Sánchez tuvo una sola vicepresidenta, Carmen Calvo (que añadía a ese cargo el de ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad), desde 2018 hasta que conformó una coalición con Podemos en enero de 2020.

A resultas de ese acuerdo con la formación morada, Iglesias fue nombrado vicepresidente segundo, y Calvo fue la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Pero Sánchez sumó otra dos vicepresidencias más: la tercera, que fue para Nadia Calviño (al frente también del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), y la cuarta, ocupada por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Iglesias dimitió en marzo de 2021, y eso obligó a una remodelación que dejó a Calvo y Ribera en los mismos puestos, mientras que Calviño ascendió a la vicepresidencia segunda y Yolanda Díaz accedió a la tercera.

Desde entonces, siempre han sido mujeres quienes han ido manteniendo o accediendo a ese puesto.

En julio de 2021, en una remodelación de calado, el presidente del Gobierno redujo el número de vicepresidencias a tres, que fueron ocupadas, por orden, por Calviño, Díaz y Ribera, incluso hasta el primer Ejecutivo de coalición, esta vez con Sumar, formado en noviembre de 2023 tras las elecciones de ese año.

En ese Gobierno se recuperó una cuarta vicepresidencia (que asumió Montero además de mantener Hacienda), pero fue por poco tiempo, porque un mes después Calviño abandonó el Ejecutivo para ser directora del Banco Europeo de Inversiones, y volvieron a ser tres ocupadas, por orden de prelación, por Montero, Díaz y Ribera.

De nuevo una salida a un cargo europeo, en este caso la de Ribera como vicepresidente ejecutiva de la Comisión Europea en noviembre del 2024, provocó el último cambio que había habido en las vicepresidencias hasta ahora al asumir Sara Aagesen la que ella desempeñaba. EFE