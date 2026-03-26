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El relevo de Montero provoca la quinta remodelación del Gobierno en esta legislatura

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Madrid, 26 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la quinta remodelación de su Gobierno en la presente legislatura, provocada por la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda para ser candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La Vicepresidencia Primera que ostentaba hasta ahora será ejercida por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, mientras que la cartera de Hacienda pasará a manos del hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

Cuerpo será la tercera persona que asume la Vicepresidencia Primera desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, un puesto que ha sido desempeñado desde esa fecha por Carmen Calvo y Montero.

Sin embargo, Montero ha sido la única ministra de Hacienda en estos casi ocho años, por lo que Arcadi España es la segunda persona que se hace con esa responsabilidad en los gobiernos de Sánchez.

Después de que el 21 de noviembre de 2023 prometieran sus cargos los miembros del primer Ejecutivo de esta legislatura, el primer cambio llegó al mes siguiente, cuando Nadia Calviño cesó como vicepresidenta primera y ministra de Economía al ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Carlos Cuerpo se unió al Gabinete como responsable de Economía; Montero, hasta entonces vicepresidenta cuarta además de titular de Hacienda, ascendió a vicepresidenta primera y desapareció la que tenía hasta ese momento.

En septiembre de 2024, José Luis Escrivá dejó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para convertirse en gobernador del Banco de España, y fue reemplazado por Óscar López.

Dos meses después, en noviembre, Sara Aagesen fue nombrada vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tras ser designada Teresa Ribera vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.

La última remodelación hasta ahora fue en diciembre pasado, cuando Pilar Alegría dejó de ser portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes para optar a la Presidencia de Aragón.

Fue sustituida en el ministerio por la hasta entonces delegada del Ejecutivo en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, mientras que la Portavocía pasó a ser desempeñada por Elma Saiz, acumulando así esa responsabilidad a la de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. EFE

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