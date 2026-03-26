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Alertan a alérgicos de gluten y frutos secos no declarados en un yogur griego de Carrefour

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Madrid, 26 mar (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha lanzado una alerta este jueves, para personas alérgicas a los frutos secos y al gluten, por la presencia no declarada de estos productos en un "yogur griego natural ligero" de la marca Carrefour, que -según la compañía- ya ha sido retirado del mercado.

La Aesan ha tenido conocimiento de la alerta por una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), según ha informado la agencia en su web.

Se trata de yogures que se venden refrigerados y envasados en paquetes de seis unidades de 125 gramos, con código de barras "8431876351750" y fecha de consumo preferente 26/04/2026; el producto procede de Austria.

La agencia, adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha insistido en que el aviso es para personas alérgicas y que el consumo de dicho yogur no supone ningún riesgo para el resto de la población.

Asimismo, según la Aesan, "la información publicada ha sido resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, cumpliendo la legislación" y con el fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. EFE

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