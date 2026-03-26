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Detenido un joven por una agresión sexual en Barcelona durante un permiso penitenciario

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Barcelona, 26 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 25 años, que cumple condena de cárcel por delitos relacionados con la libertad sexual, acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona el pasado 13 de febrero, durante un permiso penitenciario autorizado judicialmente.

Según ha avanzado El Periódico de Cataluña y han confirmado a EFE fuentes policiales y penitenciarias, el joven ha sido detenido este jueves en la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), en la que cumple condena.

El detenido ingresó en el sistema de ejecución penal en 2018, cuando todavía era menor de edad, por delitos relacionados con la libertad sexual, según las fuentes.

La agresión sexual se produjo el pasado 13 de febrero en la zona de Montjuïc de Barcelona, durante el último permiso penitenciario que se había autorizado judicialmente al interno.

Desde que ingresó en prisión, el interno ha accedido a permisos en aplicación de la normativa penitenciaria, según las fuentes.

Una vez la víctima interpuso denuncia, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación que permitió identificar al sospechoso y comprobar que actualmente está en prisión, donde hoy ha sido detenido. EFE

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