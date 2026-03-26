Hoy es noticia en España (18:30 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN
Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España releva a Montero en Hacienda
IRÁN GUERRA
El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes con la abstención del PP
CLAVES | Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy
El Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto
El PSOE pide tiempo para negociar el decreto de vivienda y espera el sí al plan anticrisis
Irán se muestra receptivo ante "cualquier solicitud" de España para navegar por Ormuz
El 60 por ciento de los españoles comparte que se impida a EEUU usar Rota y Morón contra Irán, según el CIS
VIOLENCIA MACHISTA
El 80 por ciento de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor
ENTREVISTA | Esther Rojo, presidenta del Observatorio de violencia machista del CGPJ: Denunciar merece la pena; un calvario es vivir con un maltratador
ELECCIONES ANDALUCÍA
Vox designa a Manuel Gavira como candidato para las elecciones andaluzas del 17 de mayo
PARTIDOS VOX
Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido
PP VOX
Bendodo, "convencido" de que el PP llegará a un "buen acuerdo" con Vox en Extremadura
ELECCIONES DNI
La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar
LEY MULTIRREINCIDENCIA
Aprobada ley de multirreincidencia con penas de hasta 3 años de cárcel por robo de móviles
CONSTITUCIÓN FORMENTERA
El Congreso aprueba reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio
ESPAÑA PIB
El INE confirma que la economía creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año.
BEGOÑA GÓMEZ
Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado popular y denuncia "conjeturas" del juez
PEQUEÑO NICOLÁS
El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por la mafia policial
CASO KOLDO
El Supremo rechaza poner en libertad a Ábalos y a Koldo antes del juicio
EUTANASIA JUSTICIA
La justicia descarta de nuevo frenar la eutanasia de Noelia, horas antes de practicarse
JUICIO ASESINATO
Prisión permanente revisable para la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo (Mallorca)
RELACIONES SEXUALES
Uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales en el último año
INFORME GUERNICA
Un nuevo informe del Reina Sofía "desaconseja rotundamente" el traslado del 'Guernica'
Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación
ANUARIO MÚSICA
La música en vivo en España supera los 800 millones de euros de ingresos por primera vez
Y LOS TEMAS DE EFE....
ENTREVISTA | La antropóloga María Martinón: la cooperación define más al ser humano que la violencia
La directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y codirectora de las excavaciones de Atapuerca, María Martinón, considera que la cooperación define más al ser humano que la violencia y es la que le ha dado "el éxito como especie". Xavier García
CRÓNICA | Del cielo al subsuelo: Sevilla se blinda para garantizar una Semana Santa segura
Un dispositivo especial de seguridad compuesto por unidades policiales de subsuelo, medios aéreos, guías caninos, caballería o atención al ciudadano trabajan para garantizar el orden público y la tranquilidad de vecinos y visitantes en la Semana Santa de Sevilla, que espera estos días una afluencia masiva. Roberto Ruiz Oliva
COMENTARIO | Nintendo sigue de fiesta con Super Mario y le regala un juego para disfrutar en compañía
Nintendo ha rescatado del armario su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para celebrar el 40 aniversario de su gran estrella y adaptarlo, con mejores técnicas y gráficas, a su nueva consola Switch 2, pero lo hace con un regalo muy especial, la extensión enorme y sorprendente ‘Encuentro en el Parque Belabel’, un lanzamiento en sí mismo repleto de minijuegos, desafíos y sorpresas para jugar en compañía. Javier Picazo Feliú
AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 18:30 HORAS
POLÍTICA
19:00h.- Barcelona.- POLÍTICA INTERNACIONAL.- Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, participa en el coloquio 'La vieja Europa frente a un nuevo mundo', organizado por 'La Vanguardia'. Auditorio MGS. C/ Entença, 335. (Texto)
19:00h.- Sevilla.- POLÍTICA DEBATES.- El Club Victoria otorga el Premio Visionario 2026 a Alfonso Guerra, que ofrece una conferencia sobre liderazgo. Club Victoria. C/Puerta del Osario, 14.
19:00h.- Sevilla.- DUQUESA ALBA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizan la mesa redonda titulada 'Una duquesa política' dentro del ciclo de conferencias por el centenario de la duquesa de Alba Cayetana Martínez de Irujo. Teatro Cajasol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)
JUSTICIA Y SEGURIDAD
19:00h.- Madrid.- CNI LIBRO.- El diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar presenta su nueva novela, 'Pez negro', junto a la periodista Anna Bosch. Amador de los Ríos, 5.
SOCIEDAD
Madrid.- SANIDAD CONGRESO.- Debate y votación de diversas proposiciones no de ley en la Comisión de Sanidad del Congreso, relativas al cáncer infantil, a los pacientes de piel de mariposa, de la última convocatoria del MIR, sobre las condiciones laborales de los médicos, entre otras. (Al finalizar el pleno).
18:30h.- València.- SAGUNTO COFRADÍA.- Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Ciencia, Diana Morant, se reúnen con representantes de las mujeres que, dentro del colectivo Semana Santa Inclusiva, quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia). Delegación del Gobierno. Atención a medios al finalizar la reunión. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)
CULTURA Y TENDENCIAS
19:00h.- Palma.- CONFERENCIA EGIPTOLOGÍA.- Conferencia del egiptólogo, profesor del CSIC y director del proyecto Djehuty en Luxor (Egipto), José Manuel Galán, sobre sus trabajos arqueológicos en la antigua Tebas. Fundación ONCE. C/ Manacor, 8.
20:00h.- Madrid.- PREMIOS GUIONISTAS.- Entrega de los Premios Alma, organizados por el Sindicato de Guionistas de España. Cines Capitol. (Foto)
EFE
slp/jls
Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86
Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.
En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.
Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45