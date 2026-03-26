Hoy es noticia en España (18:30 horas)

GOBIERNO REMODELACIÓN

Carlos Cuerpo será vicepresidente primero y Arcadi España releva a Montero en Hacienda

IRÁN GUERRA

El Congreso convalida el decreto anticrisis que baja el IVA a luz, gas y carburantes con la abstención del PP

CLAVES | Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy

El Congreso insta a eximir de IVA al pequeño autónomo como pedía Junts para apoyar el decreto

El PSOE pide tiempo para negociar el decreto de vivienda y espera el sí al plan anticrisis

Irán se muestra receptivo ante "cualquier solicitud" de España para navegar por Ormuz

El 60 por ciento de los españoles comparte que se impida a EEUU usar Rota y Morón contra Irán, según el CIS

VIOLENCIA MACHISTA

El 80 por ciento de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor

ENTREVISTA | Esther Rojo, presidenta del Observatorio de violencia machista del CGPJ: Denunciar merece la pena; un calvario es vivir con un maltratador

ELECCIONES ANDALUCÍA

Vox designa a Manuel Gavira como candidato para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

PARTIDOS VOX

Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido

PP VOX

Bendodo, "convencido" de que el PP llegará a un "buen acuerdo" con Vox en Extremadura

ELECCIONES DNI

La Junta Electoral suspende el uso del DNI digital para votar

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Aprobada ley de multirreincidencia con penas de hasta 3 años de cárcel por robo de móviles

CONSTITUCIÓN FORMENTERA

El Congreso aprueba reformar la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

ESPAÑA PIB

El INE confirma que la economía creció el 2,8 % en 2025, tras acelerarse a final de año.

BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez se opone a ser juzgada por un jurado popular y denuncia "conjeturas" del juez

PEQUEÑO NICOLÁS

El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por la mafia policial

CASO KOLDO

El Supremo rechaza poner en libertad a Ábalos y a Koldo antes del juicio

EUTANASIA JUSTICIA

La justicia descarta de nuevo frenar la eutanasia de Noelia, horas antes de practicarse

JUICIO ASESINATO

Prisión permanente revisable para la mujer que tiró a su bebé a la basura en Porto Cristo (Mallorca)

RELACIONES SEXUALES

Uno de cada cuatro españoles no ha tenido relaciones sexuales en el último año

INFORME GUERNICA

Un nuevo informe del Reina Sofía "desaconseja rotundamente" el traslado del 'Guernica'

Gobierno Vasco dice que llevar el 'Guernica' a Euskadi es un acto de memoria y reparación

ANUARIO MÚSICA

La música en vivo en España supera los 800 millones de euros de ingresos por primera vez

Y LOS TEMAS DE EFE....

ENTREVISTA | La antropóloga María Martinón: la cooperación define más al ser humano que la violencia

La directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) y codirectora de las excavaciones de Atapuerca, María Martinón, considera que la cooperación define más al ser humano que la violencia y es la que le ha dado "el éxito como especie". Xavier García

CRÓNICA | Del cielo al subsuelo: Sevilla se blinda para garantizar una Semana Santa segura

Un dispositivo especial de seguridad compuesto por unidades policiales de subsuelo, medios aéreos, guías caninos, caballería o atención al ciudadano trabajan para garantizar el orden público y la tranquilidad de vecinos y visitantes en la Semana Santa de Sevilla, que espera estos días una afluencia masiva. Roberto Ruiz Oliva

COMENTARIO | Nintendo sigue de fiesta con Super Mario y le regala un juego para disfrutar en compañía

Nintendo ha rescatado del armario su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para celebrar el 40 aniversario de su gran estrella y adaptarlo, con mejores técnicas y gráficas, a su nueva consola Switch 2, pero lo hace con un regalo muy especial, la extensión enorme y sorprendente ‘Encuentro en el Parque Belabel’, un lanzamiento en sí mismo repleto de minijuegos, desafíos y sorpresas para jugar en compañía. Javier Picazo Feliú

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 18:30 HORAS

POLÍTICA

19:00h.- Barcelona.- POLÍTICA INTERNACIONAL.- Josep Borrell, presidente del CIDOB y ex alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, participa en el coloquio 'La vieja Europa frente a un nuevo mundo', organizado por 'La Vanguardia'. Auditorio MGS. C/ Entença, 335. (Texto)

19:00h.- Sevilla.- POLÍTICA DEBATES.- El Club Victoria otorga el Premio Visionario 2026 a Alfonso Guerra, que ofrece una conferencia sobre liderazgo. Club Victoria. C/Puerta del Osario, 14.

19:00h.- Sevilla.- DUQUESA ALBA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizan la mesa redonda titulada 'Una duquesa política' dentro del ciclo de conferencias por el centenario de la duquesa de Alba Cayetana Martínez de Irujo. Teatro Cajasol. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:00h.- Madrid.- CNI LIBRO.- El diplomático y exdirector del CNI Jorge Dezcallar presenta su nueva novela, 'Pez negro', junto a la periodista Anna Bosch. Amador de los Ríos, 5.

SOCIEDAD

Madrid.- SANIDAD CONGRESO.- Debate y votación de diversas proposiciones no de ley en la Comisión de Sanidad del Congreso, relativas al cáncer infantil, a los pacientes de piel de mariposa, de la última convocatoria del MIR, sobre las condiciones laborales de los médicos, entre otras. (Al finalizar el pleno).

18:30h.- València.- SAGUNTO COFRADÍA.- Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Ciencia, Diana Morant, se reúnen con representantes de las mujeres que, dentro del colectivo Semana Santa Inclusiva, quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto (Valencia). Delegación del Gobierno. Atención a medios al finalizar la reunión. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Palma.- CONFERENCIA EGIPTOLOGÍA.- Conferencia del egiptólogo, profesor del CSIC y director del proyecto Djehuty en Luxor (Egipto), José Manuel Galán, sobre sus trabajos arqueológicos en la antigua Tebas. Fundación ONCE. C/ Manacor, 8.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS GUIONISTAS.- Entrega de los Premios Alma, organizados por el Sindicato de Guionistas de España. Cines Capitol. (Foto)

EFE

slp/jls

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