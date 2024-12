Mazón recalca que hay sistemas de alerta e IA que se utilizan en otras cuencas y "aquí no estaban implantados"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado este martes que no quiere "entrar en polémicas" sobre la responsabilidad del funcionamiento los mecanismos de alerta en la dana pero que "hay sistemas de inteligencia artificial que se podían estar usando, que se están utilizando en otras cuencas" como la del Ebro "y aquí no estaban implantados".

Así se ha pronunciado durante su visita al puesto de mando provisional de Metrovalencia, preguntado por las declaraciones del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, quien este lunes reconoció que los protocolos de alerta "no han funcionado" con la dana del pasado 29 de octubre por "muchos motivos" y que con planes de prevención ordinarios "se podían haber salvado" algunas vidas, aunque "no todas".

"Como bien ha dicho el teniente general, es verdad que aquí hay sistemas de alarmas y de avisos que podían estar en marcha y no lo estaban". Se ha referido a marcadores y contadores que "se está poniendo en muchas cuencas, no solamente aquí, sino también en Europa". Según Mazón, "ese es el sentido de la reflexión del vicepresidente" que él comparte.

El presidente de la Generalitat ha reiterado que en "el 112, que es ese órgano colegiado donde está la Generalitat y también está el Gobierno de España, lo que se iba difundiendo en todo momento era según llegaba la información que llegaba de otras entidades". "Esta es la realidad. Esto es lo que hemos insistido en todo momento", ha remarcado.

"MODERNIZAR TODO"

Preguntado por si Gan Pampols se refería únicamente al sistema de alertas en cuencas, Mazón ha señalado que hay que "modernizar todo el sistema". "Conforme llega una información, se ha ido trasladando", ha asegurado.

"Me gustaría aclararlo de manera específica, porque lo hemos compartido muchas veces el vicepresidente y yo. La capacidad de alerta hay que sumarla a la capacidad predictiva. En estos momentos hay instrumentos que no se han aplicado aquí y que no estaban aplicados, que pueden predecir con inteligencia artificial y con una predicción bastante cercana cuál es la evolución de una corriente de agua cuando supera un barranco. Eso puede ayudar muy bien a avisar de manera adecuada y certera o desde luego mucho más aproximada", ha subrayado.

Así, ha abogado por "un sistema moderno" de IA que "mezcle alerta temprana y la predicción de por dónde va a discurrir una riada, cuestiones que en la cuenca del Júcar no hay".

"Por eso hay una Conselleria específica para esto y por eso son los mejores sistemas de trabajo. Creo que hay fondos europeos que no se han gastado y que se deberían de haber gastado. Hay fondos de tecnología del agua que se podían haber gastado y que no se han gastado y tenemos que ir hacia ese camino", ha remarcado.

Sobre si la responsabilidad de todo ello es exclusivamente del Gobierno central, el 'president' ha indicado: "Lo que creo es que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. No quiero entrar en polémicas de este tipo ni soy yo quien adjudica responsabilidades. La nuestra es trabajar para la recuperación y en eso estamos todos los días sin descanso".

Finalmente, preguntado por si va a hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que lo hará "cuando corresponda" y ha recordado la convocatoria de la conferencia de presidentes, prevista para el 13 de diciembre, donde entiende que podrá "verlo". Ha añadido que "si antes hay ocasión", hablará con él.