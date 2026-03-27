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Ancelotti llama al central Vitor Reis para el amistoso contra Croacia

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São Paulo, 26 mar (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este jueves al central Vitor Reis para el amistoso del próximo martes contra Croacia, preparatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Formado en el Palmeiras, Vitor Reis tiene 20 años y pertenece al Manchester City, que lo cedió al Girona de la Liga española para esta temporada.

El central se presentará la noche del viernes en el hotel de concentración, en la ciudad estadounidense de Orlando, y se ejercitará con el resto de sus compañeros el sábado, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El defensa fue campeón con Brasil del Campeonato Sudamericano sub-17 de 2023 y, de acuerdo con la CBF, "es uno de los destacados en su posición en el campeonato español".

Vitor Reis ocupará el lugar que ha dejado Gabriel Magalhães (Arsenal), baja en esta convocatoria por molestias en la rodilla derecha tras jugar la final de la Copa de la Liga inglesa el pasado domingo.

También cubrirá la posible ausencia de Marquinhos en el partido frente a los croatas, que se jugará en Orlando. El central del París Saint-Germain (PSG) no ha completado todos los entrenamientos y aún es duda para el próximo martes.

La convocatoria de Vitor Reis se dio a conocer después de la derrota de la Canarinha por 1-2 ante la selección francesa en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston.

Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké anotaron para los galos. El central del Juventus Bremer recortó para los brasileños, que jugaron con un hombre más casi toda la segunda mitad, tras la expulsión por roja directa de Dayot Upamecano, pero no lo aprovecharon.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. EFE

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