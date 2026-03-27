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Un Ayuntamiento del PP ‘permite’ desde hace años que los pacientes de un hospital del Grupo Quirón aparquen en dos parcelas protegidas: “Su uso es ilegal y han desaparecido árboles”

Ecologistas en Acción denuncia que Collado Villalba ha incumplido sus labores de “vigilancia y control”, afectado incluso a una Cañada Real. Ahora el Consistorio quiere legalizar realizando una permuta

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Los terrenos que se usan como aparcamiento junto al hospital de Villalba
Los terrenos que se usan como aparcamiento junto al hospital de Villalba. (Infobae)

El Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba (68.000 habitantes), gobernado por el PP, lleva años ‘permitiendo’ que los pacientes que acuden al hospital que hay en la localidad, integrado en la red pública pero gestionado por el Grupo Quirón, puedan aparcar sus coches en dos parcelas protegidas, clasificadas como ‘suelo no urbanizable protegido’. Para Ecologistas en Acción, “estamos ante un aparcamiento ilegal. El Consistorio está incumpliendo sus deberes de supervisión, vigilancia y control”. Este centro sanitario es uno de los cuatro que Quirón tiene en la región: la Fundación Jiménez Díaz y los hospitales de Móstoles, Villalba y Valdemoro. El primero es titularidad del grupo, que se rige por un convenio, y los otros tres son centros de la red pública cuya gestión fue cedida a la compañía a través de una concesión. El de Villaba, inaugurado en octubre de 2024, da servicio a 130.000 vecinos.

“El tránsito frecuente de vehículos ha provocado la compactación del terreno, frecuentes encharcamientos, incremento de las escorrentías, destrucción de árboles y destrucción casi total de la cubierta vegetal”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de los ecologistas. Los accesos a estas dos parcelas se realizan a través de cinco rebajes de las aceras, “lo que constituye también una infracción de tráfico y genera situaciones de peligro para los peatones. Es más, en la primera de las parcelas, en el rebaje del paso de peatones que se ha convertido en el acceso principal al aparcamiento ilegal, se ha puesto una placa de cemento hormigonado para facilitar ese acceso. Sin que el Ayuntamiento lo haya impedido o sancionado. ¿Quién ha hecho todo esto?“, se pregunta Rodríguez.

Un portavoz del Grupo Quirón se limita a contestar con un lacónico: “Que nosotros sepamos, no”. Un portavoz del Ayuntamiento asegura que ellos no han hormigonado nada. “Nunca hemos permitido el uso de estas parcelas como parking. La gente aparca cuando no hay policía delante. Y la Policía Local multa, dentro de sus posibilidades. Pero entendemos que hay una necesidad que hay que solventar. Hemos hecho un parking disuasorio muy cerca para ampliar la oferta”. El Gobierno local también ha iniciado los trámites para realizar una permuta para legalizar el uso de esos terrenos, lo que tiene que aprobar la Comunidad de Madrid. De hecho, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación publicó el pasado 18 de marzo el procedimiento de permuta para que se someta a información pública y se puedan presentar alegaciones. Y es que parte de estos terrenos están integrados en la vía pecuaria “Cañada Real Segoviana”.

El hormigón que se ha puesto para facilitar el acceso de los coches a las parcelas protegidas utilizadas como aparcamiento
El hormigón que se ha puesto para facilitar el acceso de los coches a las parcelas protegidas utilizadas como aparcamiento

“Lo que pretende el Ayuntamiento es desafectar este suelo no urbanizable protegido, que incluye una franja de la Cañada Real Segoviana y una parte del Monte Preservado en el linde de la Dehesa Comunal de Collado Villalba, entre el tanatorio y el hospital Comarcal, para, compensando con franjas dispersas de cunetas, construir así un aparcamiento en superficie y otros edificios entre los que han dicho que podrían estar una residencia médica”, aseguran los ecologistas, que critica el argumento municipal: “Ahora arguyen que estos terrenos han perdido los valores naturales por los que se declararon como monte preservado, como consecuencia precisamente del aparcamiento en ella de vehículos que el Ayuntamiento viene consintiendo”.

Las parcelas, en 2008 (a la izquierda), y su situación actual usadas como aparcamiento
Las parcelas, en 2008 (a la izquierda), y su situación actual usadas como aparcamiento

Andrés Villa, portavoz del PSOE, confirma que este aparcamiento está en “suelos protegidos”. El hospital se ha quedado pequeño porque es del Grupo Quirón que está aceptando muchos pacientes de otras zonas. Y mucha gente tiene que aparcar allí. Ahora el Ayuntamiento quiere permutar esos terrenos, desafectarlos para poder usarlos, a cambio de proteger el doble de metros cuadrados en la parcela que hay enfrente, una dehesa. El Ayuntamiento ha permitido ese uso ilegal y ha estado mirando a otro lado. Es verdad que hay una demanda vecinal reclamando más sitios de aparcamiento, pero todo debería haberse hecho mejor”, señala.

“Pérdida de valores naturales”

El Consistorio ya anunció en marzo de 2025 que había solicitado a la Consejería de Sanidad “la prevalencia como uso sanitario al forestal” de 2,94 hectáreas de superficie. Las parcelas que ahora se usan como parking. Como medida compensatoria, quiere reforestar 5,89 hectáreas en la Dehesa Boyal. Y es un informe del área de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento reconoce que el proyecto de construcción del hospital, “incluyendo sus viarios de acceso y los espacios intersticiales, los cuales se han estado utilizando como zonas de aparcamiento, han configurado un espacio sin continuidad, separado físicamente por las infraestructuras viarias de acceso al mismo, en el que se ha alterado sustancialmente el estado físico del suelo y de las cubiertas vegetales, lo que, respecto al monte preservado, ha supuesto la pérdida de los valores naturales que motivaron su declaración como tal”.

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso (Rafael Bastante / Europa Press)

Toda esta permuta también requiere una solicitud a la Consejería de Medio Ambiente ya que hay que desafectar 13.545 metros cuadrados de Cañada Real Segoviana. “En la segunda de las parcelas, que se corresponde parcialmente con la Cañada Real Segoviana, había grandes piedras tras el rebaje de la acera en el paso de peatones, que han sido también apartadas para permitir el paso de los vehículos, sin que el Ayuntamiento de Collado Villalba las haya vuelto a situar para impedir ese acceso ilegal. El Ayuntamiento no envía a la policía local para impedir el acceso de los vehículos al aparcamiento ilegal o a multar a los propietarios de los vehículos que comenten la doble infracción de acceder a través de un paso de peatones y de aparcar en suelo no urbanizable protegido”.

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