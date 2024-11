Vicky Gastelo saca el videoclip de su tema para el Racing: 'Que se caiga el estadio'

Kike Serrano Mirones

Santander, 26 nov (EFE).- La artista cántabra Vicky Gastelo ha lanzado el videoclip de la canción "más especial" de su carrera, dedicada al equipo de su tierra, el Real Racing de Santander; 'Que se caiga el Estadio', grabada en Los Campos de Sport de El Sardinero.

"Está siendo una locura en el buen sentido de la palabra, estoy teniendo mogollón de trabajo pero estoy muy contenta, no me esperaba este boom, aunque siempre he dicho que iba a ser la canción más especial de mi carrera. El título de la canción es porque mi familia vive mucho el deporte, sobre todo, el fútbol y el judo", ha dicho.

En declaraciones a EFE, Gastelo ha reconocido que ha hecho esta canción porque tiene alrededor mucha gente joven que su sueño es vivir del deporte, por lo que ha querido mandarles un mensaje "desde el cariño" de que, "pese a que en las redes parezca que se llega en dos días", eso es "lejano de la realidad".

"La canción va dirigida a los jóvenes que persiguen esos sueños, pero también a todas las familias que les están apoyando", ha explicado.

Tiene claro que hay gente que ya con 15 ó 16 años ya están en el primer escalafón, aunque nadie se ha parado a pensar que llevan muchos años en una cantera lejos de sus familias.

"Hay mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha renuncia desde muy pequeños. La vida del deportista es muy corta, se concentra todo en poco tiempo", ha apostillado.

Por ello, la cantante cántabra ha querido transmitir una imagen "realista" de lo que es conseguir un sueño que, a su juicio, se puede, pero también es "muy bonito" si no se consigue, porque se puede disfrutar "mucho" del día a día. "Habrá días difíciles pero también los habrá increíbles", comenta.

Vicky Gastelo, como dice en la canción, cree que no suelen salir bien los atajos.

Sobre cómo se planeó el videoclip oficial en Los Campos de Sport de El Sardinero, Gastelo tuvo claro que iba a ser "muy especial", porque su sobrino juega en la cantera del Racing de Santander, en uno de los equipos cadetes.

"Era emocionante para los dos hacerlo en casa, con nuestro equipo, en el estadio y, encima, en el momento por el que pasa el Racing, que tiene mucho que ver con la canción de que si confías en ti, nadie puede pararlo", asegura Gastelo.

Afirma que hacerlo en El Sardinero tenía "todo el sentido" y que era "la guinda del pastel".

Vicky Gastelo ha recordado que sus próximos compromisos son: este jueves, 28 de noviembre, en el Palacio de Festivales de Santander en la Gala del Fútbol cántabro; el 5 de diciembre, donde tocará con la Orquesta Sinfónica de Teatro en el Auditorio Nacional (Madrid), algo que le hace "especial ilusión"; y, el 7 de diciembre, también en Madrid, estará en el Café Berlín, junto a un pianista, con el show 'Pianísimo'.

Además, estará el día 26 en Murcia, y el 27 en Valencia. EFE

(foto)