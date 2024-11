Thimbo Samb: Venimos a intentar levantar el país, no cogemos un cayuco para delinquir

Las Palmas de Gran Canaria, 25 nov (EFE).- El actor senegalés Thimbo Samb, protagonista del documental "Los cayucos de Kayar", candidato a los Goya, que se presenta este lunes en Casa África en el II seminario "Migratlantes", subraya que sus compatriotas "no vienen en cayuco para delinquir, sino para intentar levantar el país".

Este activista ha contado a los periodistas que llegó, tras cuatro intentos anteriores, en una de esas embarcaciones a Tenerife hace ocho años y se formó luego en la escuela de actores Fundación Shakespeare.

Ahora se dedica al cine y confía en que su trabajo, "que cuenta su historia y la de cualquier inmigrante que llega aquí y la de los que salen alguna vez de su pueblo y vuelven", consiga una nominación a los Goya.

"Ojalá que la gente lo vea, disfrute conmigo de este viaje, conozca mi pueblo y mi familia y a mi querido Senegal", ha afirmado.

El consejo que Thimbo da a los jóvenes es "que se formen para que puedan tener oportunidades aquí".

El actor se dirige a los españoles y les garantiza que los migrantes procedentes de su continente "vienen aquí a trabajar e intentar levantar el país, no cogen estos cayucos para delinquir".

"Y si venimos es por el saqueo de los recursos que tenemos que hacen los gobiernos de Occidente y los gobiernos corruptos que tenemos en África".

A Thimbo Samb le "encantaría estar en casa con sus amigos y venir a España para hacer el Camino de Santiago".

"Pero no podemos porque no nos facilitan los visados, el viaje en cayuco es muchísimo más caro que el avión, venimos de la manera en que estamos viniendo porque no nos dan visados", ha aseverado. EFE