Díaz pide al PP apoyar la reducción de jornada como hizo por error con la reforma laboral

Barcelona, 25 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado este lunes al PP a apoyar la reducción de jornada a 37,5 horas en su trámite parlamentario, al igual que ya hizo (por error) con la reforma laboral, porque así lo piden "dos de cada tres ciudadanos".

Durante su intervención en la sesión inaugural del 44 Congreso Confederal de UGT, Díaz ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, allí presente, si su grupo apoyará el proyecto de ley para reducir la jornada y le ha recordado que éste es un compromiso electoral del Gobierno y que cuenta con un altísimo apoyo ciudadano.

"Cuando la ciudadanía dice que necesita reducir la jornada laboral es porque así lo siente y se le pide a los políticos que estén a la altura", ha dicho Díaz, al tiempo ha recordado que este ajuste será bueno para los trabajadores pero también para las empresas.

"El hecho de que no se avance en esta dirección no es bueno para España ni para las empresas", ha dicho Díaz, quien ha criticado el rechazo de la patronal "a pesar de las facilidades y de los once meses de negociación".

Asimismo, ha considerado inadmisible que "se niegue la potestad del Gobierno para defender por ley la jornada máxima" y ha pedido a los empresarios que no confundan "el desacuerdo con el derecho de veto, que no es legítimo".

Y ha dejado claro que seguirá "ganando derechos con los agentes sociales, con acuerdo o sin acuerdo", aunque ha reconocido que le gustaría que fuera mediante un consenso social tanto con sindicatos, como con patronal.

Díaz ha dejado claro que, una vez sacado adelante el paquete fiscal, el próximo paso serán los presupuestos generales del Estado, que van a estar "pronto" y que marcarán "una hoja de ruta clara y un soporte financiero para relanzar la legislatura".

"Que nadie piense que el Gobierno está acabado, no lo estamos. Que nadie piense que la Legislatura está acabada, no lo está. Que nadie piense que han derrotado la mayoría de coalición progresista, porque no hay mayoría alternativa. Nadie nos va a detener", ha dicho Díaz.

Y ha apuntado que, además de la reducción de jornada, que llevará de la mano mejoras en el control horario y un refuerzo del derecho a la desconexión digital, sacará adelante el estatuto del becario, impulsará la democratización de las empresas y cumplirá con la indemnización restaurativa por despido, tal como pide Comité Europeo de Derechos Sociales.

"Y vamos a seguir subiendo SMI", ha añadido, para que lo que mañana se reunirá la mesa de expertos para evaluar el incremento de ese salario mínimo. EFE